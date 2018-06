Ticwatch E review: cel mai ieftin smartwatch cu Android Wear

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In urma cu doua luni mi-am comandat un Ticwatch E, un smartwatch produs de o companie chinezeasca care se numeste Mobvoi. Inca de atunci am spus ca raman dator cu un review, asa ca iata, acum va spun, pe scurt, ce poate acest ceas. Ticwatch E este un smartwatch cu Android Wear 2, asa ca nu are sens sa va plictisesc cu detalii despre sistemul de operare. E la fel pe toate ceasurile. Initial Ticwatch E a venit cu Android OS 7 insa dupa vreo luna si un pic am primit un update la Android 8. Va spun sincer, nu am simtit vreo imbunatatire, poate chiar din contra.

Sa va spun, punctual, ce imi place si ce nu imi place la Ticwatch E.

Plusuri

Ceasul arata relativ bine, nu pare o jucarie. Arata mai rau decat in pozele de prezentare dar mai bine decat de astepti.

Display-ul e luminos si clar iar pentru ca e OLED ai Always-ON.

In general totul se misca fluid, de la interfata la aplicatii. Ce-i drept, nici n-am instalat foarte multe. Eu folosesc des Strava, cand merg cu bicicleta, si Sleep as Android pentru a-mi monitoriza somnul si a ma trezi cand trebuie.

Bateria se incarca intr-o ora.

Senzorul de puls merge destul de bine.

Foarte multe watchface-uri, practic gasesti orice, pentru oricine si orice ocazie.

Pret relativ mic, eu am dat 657 lei pe el si a fost livrat folosind logistica celor de la OnePlus. Adica in vreo 3-4 zile.

Poti sa te conectezi la contul tau de Google Fit si sa-ti sincronizezi acolo toata acvitatea de zi cu zi, asta face ca aplicatiile celor de la Mobvoi sa devina inutile

Minusuri

Bateria tine intre jumatate de zi (~12 ore) si 2.5 zile. Depinde cum il folosesti. Cu totul pornit (notificari, GPS, Wi-Fi) bateria nu trece de 12 ore. Cu totul oprit poti ajunge la 2.5 zile, dar vezi doar ora. Am observat totusi ca in utilizarea de zi cu zi (poate sa tina 24 de ore, dar cu indulgenta) bateria tine mai mult cu Wi-Fi-ul pornit decat fara. Insa neaparat localizarea sa fie oprita

Ceasul nu e rezistent la apa, decat la stropi accidentali. Asa ca nu va ganditi ca puteti face baie cu el sub nicio forma.

Cateodata notificarile vin intarziate sau nu mai vin deloc. Simt ca am patit asta de cand a trecut la Android 8. Inca nu imi dau seama daca e de la telefon sau de la ceas. I-am dat un factory reset si lucrurile stau mai bine, dar tot nu e extraordinar.

Concluzie

Acum trecem la concluzie si la intrebarea cea mai auzita: il recomanzi?

Cred ca raspunsul este: depinde. Daca vrei neaparat ecran color cu rezolutie buna, un ceas cu design decent (nu mai mult) si cu senzor pentru bataile inimii dar esti dispus sa-l incarci zilnic sau chiar de doua ori pe zi atunci da, il recomand. Altfel, pentru sport si notificari simple exista alte variante, dar care nu au ecran la fel de aratos. Detalii despre achizitie in articolul initial.

In alta ordine de idei, pe ecran am pus, ca de obicei, o folie de la SmartProtection. E aproape invisibila si ma asigura ca nu voi zgaria accidental display-ul,

Curand vin si cu un scurt review pentru Xiaomi Amazfit Bip, ceas la care bateria tine peste doua saptamani.

Deocamdata ma gandesc daca un Garmin Fenix 3 nu e mai potrivit pentru mine.