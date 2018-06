Tenda AV1000 review: kit pentru internet wi-fi simplu si util

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Marea majoritate a oamenilor urasc cablurile vizibile prin casa si folosesc diverse tehnici pentru a le ascunde precum introducerea lor prin pereti. Cand vine vorba de internet si renuntarea la cabluri e mai simplu, un router serios iti garanteaza o viteza buna si pe wi-fi, dar ce faci daca PC-ul tau nu are placa de retea wireless si doresti totusi viteza de pana la 1000Mbps? Aici intervine setul de adaptoare Tenda AV1000. Pachetul contine doua adaptoare, echipate cu porturi Gigabit si care trebuiesc bagate in priza. Un cablu de la providerul de internet/ router intra in adaptorul A de exemplu, iar celalalt cablu intra in adaptorul B si in placa de retea a PC-ului/device-ului care are nevoie de conexiune la internet. Cele doua adaptoare comunica wireless intre ele cu o viteza de pana la 1000Mbps. In cazul meu,un adaptor a fost introdus in router-ul TP-Link Archer C5 (un review puteti citi aici) iar celalalt in PC.

Instalarea se face extrem de usor, tot ce trebuie facut este sa alimentati cele doua adaptoare, sa puneti cablurile – sunt prezente 2 cabluri Gigabit in pachet – iar apoi ambele adaptoare au cate un mic buton pentru a-si stabili legatura intre ele. Apasati butonul pe unul din adaptoare, apoi aveti 2 minute ca sa mergeti la celalat adaptor si sa il apasati si acolo. Fiecare adaptor are 3 Led-uri care semnalizeaza buna functionare:unul pentru alimentare, unul pentru comunicare intre ele si unul pentru conectivitate intre adaptor si dispozitiv. In momentul in care se constata ca nu exista trafic – calculatorul fiind oprit de exempu – acestea intra in modul de consum redus.

Internetul meu fiind limitat la 100Mbs, acest lucru e observabil in testul de viteza prezent mai in jos, iar cele doua adaptoare au fost separate de un perete, distanta dintre ele fiind de cam 4 metrii in linie dreapta. Viteza maxima pe care am prins-o la descarcat de pe torrenti, in acest scenariu, a fost de 4.2 MB/s. Pe parcursul unei saptamani nu am intalnit nici un fel de intrerupere, am urmarit video-uri pe YouTube si am jucat cateva meciuri de Call of Duty fara probleme de deconectari/ reconectari sau lag.

Un alt scenariu unde un asemenea kit s-ar dovedi util ar fi intr-o casa mare, unde semnalul routerului poate fi mai slab intr-o anumita parte a casei unde este TV-ul Smart de exemplu. Semnalul poate fi imbunatatit folosind acest adaptor.

Pana sa-mi ajunga pe birou pentru a-l testa, nu stiam de existenta unui asemenea kit. Cu siguranta poate fi folosit in mai multe scenarii decat cele prezentate de mine iar eu il recomand pentru stabilitate si usurinta in configurare.