Review casti de gaming Trust Dion – in topul preferintelor mele      

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cei care ati citit cel putin un review la casti scris de mine ati observat ca sunt foarte atent cand vine vorba de sunet. Imi plac castile, sistemele audio, sunt atent la detalii si la sunetul oferit de acestea. Castile Trust Dion sunt printre cele mai bune casti pe care am avut ocazia sa le testez si sunt probabil si printre cele mai accesibile.

Aceste casti sunt destinate in special gamerilor, insa ele pot fi folosite fara probleme si in alte scopuri. Pana la urma tot sunet este fie ca le folosesti intr-un joc fie ca le folosesti sa urmaresti un film sau sa asculti muzica.

Am folosit castile cateva saptamani in special in jocuri si pentru muzica. Inca de cand le-am scos din cutie am ramas placut impresionat de calitatea oferita.

Trust nu este un producator de top si nu si-a dorit pana acum sa ofere produse foarte scumpe. Insa in ultima vreme am observat ca se indreapta intr-o directie din ce in ce mai buna, oferind produse care la prima vedere costa mult mai mult decat ai crede.

Castile Dion se remarca prin faptul ca dispun de conexiune optica. Nu stiu cate casti ati mai vazut voi in segmentul asta de pret care sa ofere iesire optica. Asa ca daca ai un amplificator sau o placa audio dedicata ce ofera o iesire optica te poti considera un norocos.

Castile sunt flexibile cand vine vorba de conectica deoarece iti ofera mai multe posibilitati. Poti opta in primul rand pentru conexiunea optica, insa la fel de bine te poti conecta prin USB daca vrei sa te bucuri de sunetul 7.1 si vibratii sau poti alege varianta clasica prin jack de 3.5 mm sau chiar 2.5mm.

In total ai 4 modalitati de a conecta castile, lucru mare in ziua de azi. Folosite prin USB nu iti ofera o calitate audio exceptionala, cel mult modesta, insa lucrurile se schimba atunci cand treci pe jack sau pe optic.

Constructia lor este foarte buna insa consider ca se putea un pic mai bine. Sunt usoare, au o banda de sustinere metalica cu invelis moale si cupe dintr-un material ce imita pielea. Pielea este placuta, nu te irita, insa urechile vor transpira destul de repede. Cel putin asa mai iei o pauza o data la o ora.

Microfonul este pe casca stanga si este retractabil. Nu intra complet in casca deoarece are acel mot (vezi poza). Se aude bine, nimic de reprosat.

Partea interesanta este ca nu dispun de driver. Sunt plug in play, iar setarile trebuie sa le faci din egalizatorul placii audio. Probabil s-a economisit destul de mult aici.

Cumva imi place si imi displace in acelasi timp. O persoana atenta la sunet cum sunt eu si-ar dori un acces rapid la egalizator si un software pentru reglaje. Insa daca nu ai suficiente cunostinte despre sunet sau nu te intereseaza atat de mult acest capitol si consideri ca ele se aud bine din fabrica, atunci nu ai stres. Cel putin urechile mele au simtit nevoia de cateva reglaje fine la bass si voce.

Insa oricat de mult as incerca sa gasesc un nod in papura, la pretul la care sunt disponibile aceste casti….sa-mi fie cu rusine. Sunt disponibile la pretul de doar 229 lei la eMAG, insa oferta cu adevarat buna acum vine.

La PC Garage primesti gratis castile daca cumperi Far Cry 5 la doar 299 lei. Si cu asta am incheiat.