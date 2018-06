PC Garage are reducere la carcase, ventilatoare si sisteme de racire

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

PC Garage are in fiecare vara oferta la sistemele de racire pentru calculator. Fie ca discutam despre carcase, ventilatoare, radiatoare sau alte accesorii, o buna parte din ele sunt la reducere.

Carcasele pornesc de la 118 lei modelul Tesseract BF si pot ajunge pana la 489 lei modelul NZXT H200i Matte Black. Nu sunt multe la reducere insa sigur gasesti una care sa iti placa.

Ventilatoarele pornesc de la 15 lei si sunt disponibile intr-o varietate foarte mare inclusiv cu LED-uri RGB. Toate le gasiti AICI.

Coolerele pornesc si ele de la sume modice precum 13 lei si pot ajunge pana la 768 de lei in varianta cu racire lichida de la Corsair. Un model best buy consider ca este Cooler Master Hyper 212X la pretul 145 lei.

Scrieti-ne in comentarii daca v-ati luat ceva sau daca ati gasit ceva mai bun.