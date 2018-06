Companii din China ar putea produce panouri OLED

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Numeroase companii din China despre care nu stiam nimic in urma cu 5-6 ani au reusit astazi sa ajunga in top. Exemple sunt multe iar printre cele mai bune putem mentiona Huawei, Xiaomi si OnePlus. Insa s-ar putea ca in viitorul foarte apropiat sa vedem companii care sa produca inclusiv ecrane OLED.

Samsung sunt lideri la acest capitol insa mai sunt si alte companii precum LG, JDI sau Sharp care incearca sa se mentina pe linia de plutire strict la acest capitol.

Insa companii precum China Star Optoelectronics, Tianma Microelectronics, Hehui Optoelectronics, Kunshan Guoxian, Rouyu Technology si BOE vor panouri OLED si au de gand sa isi extinda productia.

Numarul de panouri OLED pe care aceste companii il produc este de aproximativ 4 milioane pe an, foarte putin in comparatie cu Samsung. Insa este doar inceputul.

Sursa: mobilissimo.ro