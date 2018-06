5 oferte bune de la eMAG – televizor 4K la 999 lei, Note 8, Nokia 8 si A5 la reducere, un smartwatch pentru sportivi

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

eMAG are din nou reduceri si de data asta chiar sunt pe bune. Am selectat 5 produse pe care noi le consideram best buy si credem ca ar fi bine daca le-ati vedea si voi, poate aveti nevoie.

Televizor LED 102cm NEI 40NE6000 cu rezolutie 4K la pretul de 999 lei. Are USB, HDMI, slot CI+ si face parte din gama de modele de anul acesta. Are 2 difuzoare stereo de 8W, contrast 3000:1, rezolutie 4K.

Nokia 8 in varianta de 64GB si culoare Tempered Blue costa acum 1549 lei. Avem un review AICI.

Note 8 este un alt telefon cu pret redus. Costa doar 3249 lei fata de 4499 lei cat era initial. Merita, este un telefon bun care ne-a placut foarte mult. Review AICI.

Samsung Galaxy A5 2017 costa la reducere 999 lei, iar pretul este foarte bun.

Ultimul pe lista este Garmin Fenix 3, un smartwatch foarte bun pentru oamenii care sunt pasionati de sport. Este compatibil cu Android, iOS si Windows, are ecran de 1.2 inch rotund, baterie de 300 mAh cu autonomie de 40 ore si este echipat cu o gramada de senzori. Costa 1199 lei.