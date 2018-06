Revolut: Google Pay si Apple Pay ajung oficial si in Romania

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Peste 3 saptamani vom avea ocazia sa folosim telefonul drept card pentru a efectua plati. Se va intampla oficial si la noi deoarece cele doua mari servicii, Google Pay si Apple Pay, vor ajunge oficial si la noi in tara. Primii care vor implementa sistemele de plata cu telefonul sunt cei de la Revolut.

Daca telefonul tau are NFC poti efectua plati la orice magazin la fel cum ai utiliza un card. Aceste doua servicii sunt deja functionale de cativa ani in SUA. In momentul de fata doar Banca Transilvania are un sistem similar de plata in Romania.

”Încă lucrăm pentru Apple Pay pentru că este puţin mai dificil. Trebuie să ne asigurăm că utilizatorii sunt ok cu asta şi că afacerea este bună pentru noi. Vrem să acoperim toate segmentele.”Chad West – head of Brand and Communication at Revolut, în cadrul unei ediţii speciale a ZF Live de la ICEEFest 2018.

Sursa: zf.ro