Este posibil ca Apple sa treaca la USB Type C

In urma cu 6-7 ani a fost introdusa mufa Lightning pe care o gasim in prezent pe mai toate produsele Apple, in special telefoane si tablete. Insa s-ar putea sa avem o surpriza placuta deoarece Apple are planuri de a adopta noul standard USB Type C.

Daca Apple se tine de cuvant si in 2019 ar face acest salt, noi utilizatorii nu am mai fi nevoiti sa folosim tot felul de adaptoare. Nu am mai fi nevoiti sa cumparam cabluri suplimentare, iar acestea vor fi oricum mai ieftine.

USB Type C are o latime de banda mult mai mare fata de Lightning, are suport Thunderbolt, suporta semnal video si viteze mai mari de transfer.