Xiaomi Mijia Roborock S50 – un gadget pentru case inteligente

Casele inteligente au nevoie si de echipamente inteligente pentru a putea functiona la capacitate maxima. Fie ca vorbim despre sisteme de incalzire cu programare de la distanta sau televizoare smart, aceste gadget-uri sunt necesare daca iti plac casele smart.

Xiaomi Mijia Roborock S50 este un aspirator inteligent cu care nu trebuie sa-ti mai bati capul. Acesta aspira singur, este silentios si este capabil sa ocoleasca obstacolele din jurul lui.

Are 13 senzori, rezervor de apa, poate curata inclusiv colturile casei si atunci cand ramane fara baterie se intoarce singur la statia de incarcare. Este puternic incat sa curete pana si parul de animale de pe covoare.

Bateria are 5200 mAh, are o putere de 58W si arata si foarte elegant. Costa la TomTop 449 de dolari si poate fi livrat in Romania din depozitul din Germania.

