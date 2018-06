Am testat o aplicatie interesanta pentru detinatorii de iPhone – iMyFone D-Back iPhone Data Recovery

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cei de la iMyPhone Tehnology stiu ca am devenit fan iOS inca de acum 2 ani si ne-au tot oferit diferite aplicatii compatibile cu acest sistem de operare. Sa fiu sincer nu prea am avut nevoie de ele, insa cunosc cateva cazuri in care o aplicatie de recuperare a datelor ar fi fost mana cereasca. Am testat o aplicatie care chiar asta promite ba chiar mai mult de atat.

Aplicatia se numeste iMyFone D-Back iPhone Data Recovery si o poti incerca gratuit sau o poti cumpara pentru o suma modica. Eu cred ca face toti banii si va incurajez sa o cumparati. Plus ca aveti si 20% discount daca folositi acest cupon: IMYF-IFEG-DQOK.

Aplicatia iti ofera 5 moduri importante de functionare. Practic este buna sa faca 5 lucruri esentiale: Smart Recovery, Recover from iOS Device, Recover from iTunes Backup, Recover from iCloud Backup sau Fix iOS System.

Daca primele 4 sunt solutii de recupere a datelor pierdute, Fix iOS System iti readuce partial sistemul la viata. Curata memoria, inchide niste aplicatii, insa nimic major. iOS-ul in general nu sufera de probleme incat sa aiba nevoie de o aplicatia de curatare asa cum se intampla la Android.

Asa cum spune si numele celor 3 moduri de recuperare, aplicatia este capabila sa gaseasca datele pierdute din 3 locuri: din telefon, din iTunes sau din iCloud. Smart Recovery imbina cumva aceste 3 moduri si dureaza destul de mult sa scaneze tot telefonul. De fapt conteaza si ce capacitate de stocare ai si cat de plina este memoria. Pentru 64GB si doar cu 3GB ramasi liberi, am stat aproximativ 20-25 de minunte pana mi-a scanat tot telefonul.

Din fericire nu am date pierdute sau date pe care as vrea sa le recuperez, insa am vrut sa vad cat de eficienta este aplicatia si daca chiar face ceea ce promite. Mi-a placut ca poate recunoaste foarte multe formate incepand cu formate audio, poze si clipuri video pana la SMS-uri, apeluri, mesaje de pe WhatsApp, Skype, Viber sau inclusiv date din browser-ul Safari precum istoricul sau Bookmark-urile.

In Smart Recovery ai mai multe variante de recupere a datelor in functie de cum le-ai pierdut:sterse din greseala, resetare din fabrica, jailbreak, telefon stricat sau freeze.

Functia minune prin care aplicatia promite ca poate rezolva probleme ale sistemului de operare nu am avut cum sa o testez pentru ca pana acum nu am avut probleme. Insa daca ma iau dupa aplicatia rezolva cateva bug-uri destul de grave.

Aplicatia o gasiti AICI si este disponibila pentru Windows si MAC. Costa 50 de dolari licenta de baza, dar poate ajunge pana la 370 de dolari pachetul business. Pachetul de baza ofera acces doar la 1 device, iar pachetul family pana la 5 dispozitive. Acesta costa 70 de dolari. Cu codul de mai sus IMYF-IFEG-DQOK aveti discound 20%.