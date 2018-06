Voi ce placa video vreti sa va cumparati?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Intr-un final s-a redresat cat de cat pretul placilor video. Daca pana acum nu am avut curajul sa deschid acest subiect cred a venit timpul sa ne uitam prin magazine sa vedem ce putem cumpara in prezent incat sa merite investitia.

Printre preferatele mele la capitolul best buy sunt GTX 1060 si RX 480. Din pacate modelul de la AMD nu prea se gaseste pe stoc, iar varianta noua RX580 este mai scumpa cu 200-300 lei. Am gasit un GTX 1060 de 6GB la pretul de 1582 lei de la Zotac, iar un model similar de la concurenta la pretul de 1606 lei. Tot sunt niste preturi mari tinand cont ca acum 2 ani am reusit sa-mi cumpar ASUS Strix 480GB 8GB cu 1200 lei de la Vexio.

Un model GTX 1080 a ajuns sa coste in jur de 2800 lei tot de la Zotac, iar modelele mai populare sunt peste 3000 lei. Cam tot atat erau si cand s-au lansat din cate tin eu bine minte. Nici la concurenta lucrurile nu stau chiar bine. Un Vega64 costa 3396 lei. Totusi poti cumpara un Vega56 la 2999 lei.

Sunt si modele accesibile sub 1000 de lei si putin peste ce ar putea merita cumparate si introduse intr-un sistem modest. Aceste modele sunt GTX 1060 3GB care porneste de la 1053 de lei sau modelul RX560 ceva mai ieftin, porneste de la 666 lei.

Tu ce placa video recomanzi? Ce ai vrea sa-ti cumperi?