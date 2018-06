Acer Predator cu i7 8750HQ si GTX 1060

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Recent m-am putut juca pe un laptop de gaming din seria Predator de la Acer, o serie foarte reusita care rivalizeaza direct cu ROG-ul de la ASUS. Predator are de partea lui pretul mai mic, caci in realitate performantele sunt similare. Am testat cateva jocuri pentru a vedea cum se comporta acest laptop in cele mai populare titluri.

Laptop-uri Predator am mai tot testat si probabil le stiti, insa voi recapitula putin design-ul lor si elementele cheie ale seriei. Modelul de fata este construit in totalitate din plastic, insa prin unele zone este atat de bine finisat incat iti lasa impresia ca ar fi metal.

Capacul are o sigla foarte mare si doua linii rosii despre care credeam in prima faza ca se vor aprinde odata cu laptop-ul. Zona din jurul tastaturii are finisata incat sa para ar fi aluminiu. Trackpad-ul este integrat in carcasa si nu are butoane dedicate.

Tastatura este iluminata in culoarea rosie, iar tastele specifice gamerilor sunt mai inaltate si au o cursa mai lunga. Se simt mai placut, insa mi-as fi dorit sa vad si alte taste nu doar WASD.

Conectica este dupa cum urmeaza: port LAN, USB Type C, HDMI, USB 3.0 si un card reader pe partea stanga, iar pe partea dreapta 2x USB 2.0 si un jack audio 2.1

Fiind un laptop de gaming nu are dimensiuni tocmai reduse si nici o greutate mica. Marginile ecranului sunt mari, tot corpul este masiv si este destul de greu de transportat. Nu este un laptop pe care sa-l transporti zi de zi la birou, daca vrei asta ai seria Swift.

Acest laptop este proiectat pentru persoanele care pun gaming-ul pe primul plan si portabilitatea pe locul secund. Pana si incarcatorul este destul de masiv si ocupa destul de mult loc in rucsac. Dar repet, portabilitatea nu este pe primul loc.

Laptop-ul este rezistent chiar daca este plastic. Nu s-a facut economie in constructia lui si acest lucru se vede si se simte. Pe partea din spate iti ofera acces rapid la memoria RAM si la HDD. Poti oricand sa faci un upgrade. Modelul pe care l-am avut eu are 2 sloturi de RAM, ambele fiind ocupate.

Specificatiile sunt urmatoarele:

Procesor i7 8750HQ 2.21 GHz

Placa video: GTX 1060 6GB

RAM: 32GB

Stocare: 2TB HDD + 480GB SSD

Ecran: 15.6 inch Full HD

Sunet Dolby

Greutate: 2.7Kg

Baterie: 4 celule

Am testat urmatoarele jocuri:

GTA V – 60FPS cu setari Very High

LoL – 100FPS cu setari Very High

PUBG – 70FPS cu setari High

Far Cry 5 – 70 FPS cu setari Custom – High-Very High

BF1 – 78FPS cu setari High

HITMAN – 55 FPS cu setari High

Temperaturile obtinute au fost normale atat la CPU cat si la GPU: 39 de grade in idle pentru procesor si 88 de grade in full load. Placa video a avut temperaturi identice. Din pacate nu cunoastem inca pretul, dar estimez un cost de 5500-6000 lei.