ASUS a lansat un ZenBook Pro cu ecran in loc de touchpad

ASUS a lasnat zilele trecut un nou laptop intitulat ZenBook Pro. Acesta se remarca nu doar prin specificatiile foarte bune ci si prin ecranul secundar amplasat in locul touchpad-ului.

Ecranul secundar se numeste ScreenPad si masoara 5.5 inch in diagonala si are are rezolutie Full HD. Cu toate ca este un ecran are rol si de touchpad. Rolul sau este sa afiseze informatii suplimentare si chiar aplicatii precum calculator, calendar, player media.

Ciudat este ca Windows-ul o sa-l vada ca pe un ecran secundar si se vor putea muta aplicatiile direct pe el, exact ca si cum ai avea 2 monitoare conectate. Nu stiu cat de practic este sa muti un browser pe un ecran de 5.5 inch si sa lucrezi cu mouse-ul.

Cu toate ca este un ecran tactil acesta nu va raspunde la comenzi. Are rol doar de touchpad.

Specificatiile lui ZenBook Pro sunt urmatoarele: