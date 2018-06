Computex: AMD a prezentat a doua generatie de Threadripper

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Ieri, cei de la Intel au facut furori in cadrul conferintei Computex cand au prezentat seria Core X, care are pana la 28 de core-uri si 56 de thread-uri. Astazi a venit randul celor de la AMD sa isi prezinte artileria grea cu a doua generatie de procesoare Threadripper. Acestea sunt construite pe aceiasi tehnologie de 12nm Zen+ ca si Ryzen 2000, iar varful de gama are 32 de core-uri si 64 de thread-uri. Vor fi compatibile cu placile de baza X399 si socket-ul TR4.

Noile procesoare vor oferi suport pentru tehnologia Precision Boost, tehnica XFR 2.0 pentru clocking , optimizarea latentei memoriei RAM si frecvente mai mari ale procesorului.

