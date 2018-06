Ce aduce nou iOS 12 – notificari grupate, Siri mai inteligenta si performanta crescuta

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Apple a prezentat in cadrul evenimentului WWDC de acum 2 zile informatii noi despre iOS 12, au debutat macOS 10.14 Mojave, watch OS 5 si tv OS 12. Cum pe noi ne intereseaza cel mai mult informatiile despre iOS, uite tot ce trebuie sa stii.

Cel mai important lucru de pe iOS 12 este performanta oferita pe terminalele vechi. Apple a optimizat noul iOS incat sa fie mult mai rapid pe telefoanele vechi precum iPhone 6 sau 6S. Este fix opusul pentru ca stiti si voi ca la fiecare iOS nou telefonul nu mai functiona la fel de rapid.

Insa Apple ne promite o viteza cu 40% mai mare la deschiderea aplicatiilor si 70% mai multa viteza atunci cand se deschide camera foto. Procesoarele vor fi optimizate prin software incat sa consume mai putin cand optam pentru salvarea autonomiei.

Notificarile (care pe iOS sunt de toata jena) sunt acum grupate in stilul Android. Notificarile vor fi grupate in functie de aplicatie

Aplicatia Photos devine mai inteligenta si va oferi sugestii, va imparti fotografiile mai bine pe categorii (locuri, momente, selfi-uri, amintiri etc) si va oferi sugestii de a partaja fotografiile cu cei care apar in ele.

Siri a devenit mai inteligenta, insa tot nu a primit limba romana. De fapt Siri este acum mai bine optimizata pentru Watch OS si poate realiza mai multe actiuni pe iPhone. Ce m-a speriat si m-a excitat in acelasi timp la Siri a fost exemplul dat cu SMS-ul trimis automat. Siri stie cand ai o intalnire programata in calendar, stie daca poti sa ajungi sau nu, iar daca ajungi si intarzii va trimite un SMS automat in care o sa spuna ca esti in intarziere.

iOS 12 este disponibil pe toate telefoanele de la iPhone 5S si SE in sus si pe toate tabletele incepand cu iPad Air.