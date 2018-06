Razer isi extinde ecosfera si pentru alti producatori

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Asta inseamna ca Razer nu va mai pastra doar pentru ei tehnologia ci va colabora si cu alti producatori. Sistemul lor de iluminare Chrome si swtich-urile mecanice vor ajunge si la parteneri.

Accesul la sistemul Razer Chroma va permite sincronizarea sistemului de iluminare al perifericelor cu alte componente precum placi de baza, carcase etc. In plus va fi compatibil inclusiv cu Philips Hue, ceea ce inseamna ca vei putea avea o camera intreaga iluminata RGB pe tonalitatile jocului.

Programul Razer Chroma Connected Devices le va permite unor parteneri precum MSI, NZXT, AMD, Thermaltake, Lian Li, Vertagear, Gigabyte și Ducky să se folosească de protocolul de iluminare al Razer prin intermediul unui API care permite sincronizarea componentelor cu sistemul de iluminare Chroma prin apăsarea unui singur buton.

“Jucătorii din zilele noastre dispun de mai multe dispozitive cu iluminare RGB, dar nu se pot bucura complet de experiență, pentru că acestea nu comunică între ele,” a declarat Min- Liang Tan, co-fondatorul și CEO-ul Razer. “Pentru prima dată în istorie, le permitem partenerilor noștri să intre în ecosistemul Chroma, creând astfel punți care să rezolve aceste situații, pentru beneficiul tuturor.”

Iar switch-urile proprietare Razer, chiar premiate cu cateva ocazii, vor ajunge si la parteneri, sa speram ca la un pret mai accesibil.