Netgear Gaming Switch SX10 – bun pentru salile de gaming

Nu stiu cat mai sunt la moda salile de gaming, insa cred ca am gasit un dispozitiv ideal pentru ele. Este vorba de Netgear Gaming Switch SX10, un switch care este conceput special pentru gaming si care are rolul de a mentine o conexiune stabila in timp ce rulezi jocurile preferate in retea.

In mod normal acest gadget ar fi semi util pentru un user obisnuit mai ales din Romania. Noi avem internet foarte bun, suficient de stabil si gasim pe piata multe routere bune. Insa pentru cineva care doreste sa investeasca bani intr-o sala de gaming sau pur si simplu are o casa cu multe calculatoare conectate la retea si toate ruleaza doar jocuri, atunci cu siguranta este util.

SX10 nu este un router ci un switch, ca sa ne intelegem clar. Nu iti ofera Wi-Fi ci doar iti pune la dispozitie 10 porturi LAN in care poti sa te conectezi cu toate echipamentele tale compatibile. Din aceste 10 porturi 8 sunt Gigabit si 2 sunt Multi Gigabit.

Switch-ul iti permite sa vezi statistici in timp real despre fiecare port si are o interfata simpla si intuitiva. Fiecare LED de la fiecare port isi poate schimba culoarea pentru a evidentia mai bine care port este activ. Practic poti sa faci un curcubeu cu acele LED-uri RGB.

Insa ca sa fie treaba pana la capat si ca sa primeasca aproabare ca este un echipament de gaming, acesta dispune de Full RGB si are inclusiv o banda LED in forma de V ce isi poate schimba culoarea.

Switch-ul poate duce streaming in rezolutie 4K, este capabil sa suporte un trafic foarte mare de date si este compatibil inclusiv cu castile VR. Poti sa te joci simultan pe 10 dispozitive si tot nu vei reusi sa-l blochezi sau sa iti provoace lag.

V-am mai povestit in trecut despre modelul anterior S8000 despre care puteti citi AICI. Sunt asemanatoare, doar ca SX10 este evoluat, are un design nou si este mai performant. Il gasiti pe Amazon la 235 de dolari sau pe alte site-uri la fel de cunoscute.