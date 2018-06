Mio MiVue 751 este o camera auto cu HDR si filmare Quad HD

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Am testat inca o camera auto de la Mio, de data un model mai scump dar care merita fiecare banut. Camera se numeste MiVue 751 si ofera filmare Full HD cu tehnologie HDR si inclusiv rezolutie Quad HD daca esti pretentios.

Camera 751 este la fel ca orice alta camera de la Mio. Nu are un design nou sau functii SF ci doar stricul necesar + o functie extra. Se remarca prin rezolutia Quad HD si prin tehnologia HDR disponibila doar la rezolutie Full HD.

Camera vine la pachet cu o ventuza si incarcatorul, nimic nou sub soare. O montezi usor pe parbriz, introduci un card si incepe sa filmeze. Tot ce trebuie sa faci inainte este sa deschizi meniul si sa iti alegi setarile favorite.

Am ales sa folosesc camera in rezolutie Full HD 30 FPS si HDR activat, insa mai poti opta pentru Full HD la 60FPS fara HDR sau rezolutie 1440 la 30FPS.

HDR-ul face toti banii si mi-as dori ca orice camera indiferent de buget sa aiba aceasta tehnologie. Este un must have, schimba radical calitatea imaginii si poti avea dovezi mai clare in caz de accident.

HDR-ul te ajuta sa obtii imagini mai bune atunci cand soarele bate direct in camera, imbunatateste contrastul si luminozitatea, iar culorile devin putin mai aprinse, dar intr-un mod placut.

Pe timp de noapte nu este nici o diferenta intre HDR On si Off. Rezolutia 1440 este inca un moft dar din pacate fara HDR mi se pare inutila. Am filmat pe timp de noapte in format Quad HD, se vede bine.

Mi-a placut mult calitatea imaginii. Daca o masina trece pe langa tine si opresti cadrul poti vedea fara probleme numarul de inmatriculare. Noaptea trebuie sa ai si putin noroc, insa ziua ai sanse foarte mari sa prinzi orice numar de inmatriculare.

Camera mai dispune si de alte functii inteligente, insa nu am reusit sa-mi dau seama cat de bine functioneaza sau daca functioneaza. Se spune ca te avertizeaza la radarele fixe, insa in Romania nu cred ca se aplica.

GPS-ul in schimb este prezent si iti ofera toate informatiile cu privire la viteza, altitudine, longitudine, latitudine si directia de deplasare. O alta functie te avertizeaza cand depasesti linia de rulare involuntar. Nici aceasta functie nu functioneaza corect la noi in tara, deci o putem exlude de pe lista.

Insa per total este o camera buna care filmeaza bine, HDR-ul este un mare plus, iar daca vrei doar rezolutie ridicata poti opta pentru Quad HD dar fara HDR.

Camera costa la eMAG 699 lei.