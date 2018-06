Logitech a lansat un mouse wireless G305

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Logitech a lansat un nou mouse wireless denumit G305. Este un model de gaming echipat cu tehnologie Lightspeed si are senzor proprietar HERO pentru o experienta cat mai buna in gaming.

Are senzor optic cu precizie 400IPS si rezolutie 12.000 DPI, latenta de 1ms, consum de energie redus, functioneaza cu o singura baterie AA si ofera autonomie pana la 250 de ore de utilizare in gaming in modul performance.

Cantareste 99 de grame si este disponibil in alb si negru. Costa in jur de 279 lei.