E3 2018 – tot ce trebuie sa stiti

Electronic Entertainment Expo sau pe scurt E3 a avut prima editie in anul 1995 si este o expozitie unde dezvoltatorii isi prezinta cele mai recente proiecte in materie de jocuri video. Incepand cu anul 2017 a fost deschis publicului, anterior el se adresa doar celor care lucreaza in industria jocurilor video. Anul acesta E3 va avea loc saptamana viitoare intre 12 si 15 iunie in Los Angeles , iar in cele ce urmeaza voi prezenta principalele titluri care au fost confirmate oficial si ar putea fi de interes.

Anthem (PC, Xbox One, PS4)

Prezentat pentru prima data anul trecut tot la E3 – Anthem a creat fara nici o indoiala hype. Anul acesta se asteapta ca jocul sa fie accesibil celor care vor sa-l incerce in cadrul conferintei. Chiar daca hype-ul s-a creat, unii gameri inca sunt sceptici in privinta lui avand in vedere ca produsul anterior al developerului – Mass Effect Andromeda a dezamagit profund, iar distribuitorul EA este un adept al sistemului de loot boxes.

A Plague Tale : Innocence (PC, Xbox One, PS4)

La fel ca si Anthem, A Plague Tale si-a facut debutul in editia trecuta a E3-ului si este un joc de actiune aventura coop singleplayer. Probabil mecanicile vor fi similare cu cele ale lui The Last of Us. Actiunea jocului are loc in Franta celui de-al 14-lea secol, unde cei doi protagonisti Amicia si Hugo vor trebui sa rezolve puzzle-uri si sa coopereze pentru a scapa de Inchizitie si hoardele de sobolani din tunele, care ii urmaresc datorita unei boli de sange pe care o are unul dintre cele doua personaje.

Assassin’s Creed Odyssey

Seria AC nu mai are nevoie de nici o prezentare, iar cei de la UbiSoft au lansat un scurt teaser in stilul 300 pentru urmatorul joc din serie. Actiunea pare sa aiba loc in Grecia Antica si e posibil ca jocul sa vada lumina zilei pana in martie 2019. Platformele pe care va fi disponibil nu au fost comunicate inca, dar cel mai probabil va veni pe PC, PS4 si Xbox One.

Battlefield V

Nu ma injurati ca am pus din nou trailerul pe care sigur l-ati vazut, nu pot sa mint – arata bine dar si foarte scriptat. V-am spus ca va avea si campanie single player?

Beyond Good and Evil 2

Asteptat cu entuziasm de fanii primei parti si cu riscul de a se transforma intr-un nou Duke Nukem Forever, a iesit de la naftalina printr-un trailer fara secvente de gameplay anul trecut tot la E3. Pana saptamana viitoare, cateva informatii si secvente de gameplay oferite intre timp pot fi urmarite mai jos:

Call of Cthulhu (PC, Xbox One, PS4)

Inspirat din cartea cu acelasi nume a lui H.P. Lovecraft, developerii Cyanide Studios au fost destul de zgarciti cu informatii privind jocul de la momentul anuntului la E3 2016 si pana acum. Actiunea va avea loc in Boston in anul 1920, unde veteranul de razboi devenit inspector privat Edward Pierce va trebui sa rezolve misterul mortii lui Sarah Hawkins. Se promite horror psihologic si situatii neasteptate. Va putea fi jucat in cadrul conferintei.

Call of Duty Black Ops 4 (PC, Xbox One, PS4)

Un nou an, un nou Call of Duty, de aceasta data fara campania traditionala singleplayer, dar cu un mod battle royale si acelasi engine grafic depasit. Mai multe detalii pana la E3 puteti afla in articolul dedicat lui aici.

Death Stranding ( PS4 )

Foarte probabil ca in afara de insusi Hideo Kojima – creatorul lui Death Stranding si al seriei Metal Gear Solid – nimeni sa nu stie exact despre ce este vorba. Fiecare trailer nou lansat a adancit misterul tot mai mult, iar gamerii au devenit tot mai entuziasmati de acest proiect. Un trailer puteti vedea aici, iar altul aici. Iar jos trailerul de debut :

Dreams (PS4)

Dreams este promovat cu motto-ul „joaca, creaza si distribuie” si vine de la dezvoltatorii lui LittleBigPlanet. Jocul va avea o campanie singleplayer care are rolul de a familiariza jucatorul cu mecanicile, pentru ca apoi jucatorul sa isi foloseasca imaginatia pentru a-si mentine activ interesul pentru el. Practic suna ca un Lego virtual.

Tom Clancy’s The Division 2 (PC, Xbox One, PS4)

Ubisoft a devenit recunoscut pentru hype-urile imense din conferintele E3 si de downgrade-urile grafice care le-a insotit. The Division a fost unul dintre aceste titluri, dar comunitatea a ramas interesata din el in ciuda unor neajunsuri. La fel ca si in cazul lui Watch Dogs, UbiSoft incearca sa isi repare greselile cu al doilea titlu din serie. Ramane de vazut daca si reuseste.

Fallout 76

Bethesda a anuntat ca va prezenta un nou joc din seria Fallout la E3. Conform Kotaku, jocul va fi un survival-online in genul lui Rust. Bethesda nu a confirmat/negat acest aspect.

Fear the Wolves (PC, Xbox One, PS4)

Un joc despre care nu am auzit pana acum si dezvoltat de oamenii care un lucrat la S.T.A.L.K.E.R., Fear the Wolves este un nou titlu battle-royale care aduce mici ajustari. Ce il face diferit de PUBG ? Ciclul zi – noapte, mediul inconjurator plin de pericole si creaturi mutante – o combinatie intre S.T.A.L.K.E.R. si PUBG aparent. Va sosi si in Steam Early Access candva in viitorul apropiat.

Ghost of Tsushima (PS4)

Witcher in Japonia ? Da va rog ! Fiind unul dintre ultimii samurai ramasi in viata dupa ce Imperiului Mongol a invadat insula Tsushima, va trebui sa lupti pentru libertate intr-un open world al anului 1274.

Greedfall (PC, Xbox One, PS4)

Dupa un singur teaser, s-a lasat linistea in ceea ce priveste GreedFall, dar developerul Spiders promite o varianta jucabila pentru E3. Daca e sa ne uitam putin in portofoliul celor de la Spiders, eu nu m-as entuziasma prea tare, titluri precum Mars War Logs, Bound by Flame sau The Technomancer au fost toate mediocre.

Insurgency: Sandstorm (PC, Xbox One, PS4)

Primul Insurgency a fost un joc reusit care m-a prins prin atmosfera tensionata. Era cumva o mediana intre Call of Duty si Battlefield. Cand a fost anuntat oficial, Sandstorm promitea si o experienta singleplayer pe masura multiplayerului. La ceva timp dupa insa, s-a renuntat complet la campania singleplayer. Sper ca modul multiplayer in schimb sa fie la fel de captivant ca si cel din prima parte.

Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One)

Goofy, Donald Duck, Ariel, Buzz Lightyear si multi altii din universul Disney isi continua aventura in ultima parte a trilogiei Kingdom Hearts. E sincer greu sa renunti o asa oferta.

The Last of Us Part II (PS4)

Unul dintre regretele mele ca si gamer este ca nu am reusit sa imi aloc timp sa joc The Last of Us, iar acum partea a doua in care jucatorul o va controla pe Ellie se apropie de lansare. Partea a doua se anunta la fel de buna ca si prima asa ca in cele din urma voi fi nevoit sa achizitionez un PS4 pentru a ma bucura de pachetul complet.

Rage 2 (PC, Xbox One, PS4)

Rage promitea sa fie viitorul shooter care se va transforma intr-un clasic peste ani. Nu a fost asa si multa lume a uitat de el rapid. Astfel, am fost surprins cand Rage 2 a fost anuntat, la 7 ani diferenta. A doua surpriza din partea lui e ca nu va folosi engine-ul grafic IdTech si a treia surpriza ca va fi realizat in colaborare cu Avalanche Studios, responsabili pentru seria Just Cause si Mad Max. Primul gameplay arata bine, mai multe la E3 :).

Serious Sam 4 : Planet Badass (PC)

A trecut ceva timp de cand unchiu’ Sam a facut curat printre monstrii colorati pe PC-urile noastre si in afara de un titlu VR, a fost liniste pana de curand, cand un nou trailer a anuntat oficial cel de-al 4-lea titlu din serie. Dupa cum arata, de aceasta data Sam si-a adus si niste prieteni. Probabil ii vom cunoaste pe toti la E3.

Skull and Bones (PC, Xbox One, PS4)

Sea of Thieves nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor cand vine vorba de jocuri cu pirati, iar Skull and Bones pare un titlu care sa-i satisfaca pe cei cu sete de aventuri maritime, un open world online in care jucatorul este intr-o permanenta concurenta cu ceilalti in a-si crea aliante si cea mai puternica flota vazuta vreodata.

Spider-Man (PS4)

Dupa succesul seriei Batman, e randul lui Spider-Man sa primeasca un tratament similar. Jocul celor de la Insomniac Games va fi un open-world care a primit foarte multa atentie inca de la prima aparitie.

The Surge 2

Vazut initial ca o clona sci-fi a lui Dark Souls, The Surge a iesit sa iasa din umbra si s-a dovedit a fi un hit. Momentan a fost doar confirmat, urmand ca la E3 sa aflam mai multe si pe ce platforme va fi disponibil.

Pe langa titlurile confirmate oficial, e posibil sa avem parte de alte surprize placute precum Cyberpunk 2077, Gears of War 5, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2 sau chiar un nou Splinter Cell.