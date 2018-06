ASUS a lansat un smartphone de gaming din seria Republic of Gamers

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

ASUS sunt foarte bine integrati in lumea gamingului si au chiar o serie dedicata, ROG. Cu siguranta stiti despre ce este vorba. Dar cine se astepta ca ASUS sa scoata pe piata un telefon de gaming cu sigla ROG? Este cat se poate de adevarat si este un rival pentru Razer.

Telefonul arata spectaculos din orice unghi este privit, iar spatele este ceva ce cu siguranta nu ai vazut pana acum. Pe partea frontala are 2 difuzoare stereo, nu are notch, iar spatele pare sa includa un fel de sistem de racire.

Logo-ul ROG este iluminat RGB, are camere duale pe spate, iar spatele este acoperit de Gorilla Glass exact ca pe partea frontala. Este rezistent la apa si la praf.

Are port USB C, jack audio, tehnologie Dolby DTS Headphone:X cu suport 24 bit/192Khz Hi-Res si 3 zone cu senzor de presiune (nu stiu exact cum sa denumesc aceste zone) asa cum am vazut la HTC. Strangi telefonul mai tare, vibreaza si l-ai trecut in X Mode.

Practic devine mai bine optimizat pentru gaming dupa ce inchide toate aplicatiile din fundal, probabil curata memoria si activeaza ventilatorul de la AeroActive Cooler, un accesoriu suplimentar.

Este pus in miscare de Snapdragon 845 la 2.96GHz, 8GB RAM, 128 sau 512GB stocare, are sistem de racire avansat, baterie 4000 mAh si incarcare rapida ASUS HyperCharge.

Ecranul are 6 inch, panou AMOLED, format 18:9, rezolutie 2160 x 1080, rata de refresh 90Hz, HDR si timp de raspuns 1ms.

Are cateva accesorii foarte interesante care transforma telefonul intr-o consola, insa nu arata rau deloc.