PNY a lansat probabil primul card microSD de 512GB

PNY a anuntat astazi primul card microSD cu o capacitate de 512GB. PNY nu este un producator cu renume in industrie si nu ne asteptam ca tocmai ei sa vina cu un astfel de produs.

Cardul microSD are viteze de transfer de aproximativ 90MB/s prin interfata UHS-1, este de clasa 10 si costa in jur de 350 de dolari. Urmatorul card ca si capacitate este un SanDisk de 400GB care costa 195 de dolari. Cred ca este o solutie best buy.

Probabil ca acum vom vedea modele similare si de la alti producatori consacrati, insa PNY o sa ramana in istorie cu primul card microSD de aceasta capacitate.