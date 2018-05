TP-Link Archer C5 review: router gigabit dual-band cu pret bun

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Dupa cum va spunea colegul meu Gabriel zilele trecute, in cadrul conferintei East European Comic Con, cei de la TP-Link au lansat router-ul dual band Archer C5 generatia 2018. Am avut oportunitatea de a petrece mai mult timp cu el si sa revin cu un scurt review. In cateva zile vom lansa si un concurs unde vei putea castiga acest router in valoare de 189 lei, tineti aproape!

Nu schimb routerul foarte des iar acasa foloseam tot un TP-Link Archer modelul C2 si ce mi-a placut inca de la primul contact cu acest C5 este ca in momentul in care am accesat consola de administrator m-a rugat sa imi setez o parola, iar procesul de configurare pana am avut acces la internet nu a durat mai mult de 2 minute.

Archer C5 vine echipat cu 4 antene externe: 2 cu suport 300Mbps pe banda de 2.4Ghz si 2 cu suport 867Mbps pe banda de 5G pentru o acoperire cat mai buna si viteze suficiente atat pentru streaming, gaming sau torrenti. Cu router-ul pozitionat la parterul casei cu o suprafata de aproximativ 108mp, nu am avut intreruperi in a rula filmulete de pe YouTube in Full HD 60 FPS sau in a juca un meci de Call of Duty in intreaga casa. Singurul loc in care semnalul a scazut si implicit viteza internetului a fost in gradina, la o distanta de aproximativ 25 metri de router si 20 metri de casa (C2-ul avea semnal minim pe aceiasi distanta cu intreruperi). In cele 2 zile de uz normal nu am intampinat nici un fel de probleme cu el si nici momente in care sa simt o scadere a vitezei indiferent daca am optat pentru a uploada un nou album de poze in Google Photos, jucat online sau descarcat diverse date de pe internet.

Pentru conexiunea prin cablu, Archer C5 vine echipat cu 5 porturi Gigabit, 4 porturi LAN si 1 port WAN, iar pentru testele de viteza atat wireless cat si prin cablu puteti arunca un ochi pe rezultatele de mai jos. Vitezele de upload ridicate vor asigura un streaming HD fluid fara nici un fel de probleme indiferent daca optati pentru conexiune de tip Wi-fi sau prin cablu. Daca esti pasionat de streaming pe Twitch de exemplu, C5 nu te va dezamagi. Din pacate, eu am fost limitat la o conexiune de internet de 100 Mbps, insa cu siguranta routerul duce pana in 900 Mbps.

Router-ul vine echipa si cu un port USB, unde se poate conecta un stick de internet 3G/4G ca si backup pentru momentul in care ramai fara internet sau poate fi folosit pentru a conecta un HDD extern la retea. Am conectat un HDD extern de 2Tb la portul respectiv si am putut accesa pozele de pe el folosind si telefonul impreuna cu ES File Explorer. Practic este un fel de NAS pentru cei nepretentiosi.

Revenind la panoul de control, interfata celor de la Tp-Link e una simpla si destul de intuitiva. De pe prima pagina poti vedea direct numarul de dispozitive conectate la router, prin cablu, Wi-fi sau la portul USB si se poate opta pentru meniul basic sau cel avansat. Dispune de mod de autentificare WPS (Wi-fi Protected Setup) care permite autentificarea fara cunoasterea parolei, de control parental, limitarea benzii, protectie firewall precum si D0S. C5 suporta pana la 8 retele Wi-fi simultan, cate 4 in fiecare banda si are server VPN ( OpenVPN/ PPTP VPN) astfel incat reteaua de acasa poate fi accesata de oriunde.

Ca si design exterior, C5 vine cu un aspect placut, cu margin curbate, o suprafata lucioasa si dimensiuni de bun gust, precum si cu LED-uri care semnaleaza toate functiile importante ale routerului.

Archer C5 este primul router caruia am avut ocazia sa ii fac o analiza la cald si ma declar multumit de el. Perfomantele si caracteristicicile acestuia raportate la pret sunt potrivite si il recomand mai ales celor care doresc sa faca streaming. Il gasiti la PCGarage la pretul de 189 RON.