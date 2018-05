Primele impresii despre LG G7 ThinQ

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In urma cu cateva zile am putut vedea noul LG G7 intr-un trip de cateva zile in Ungaria. Telefonul a fost lansat oficial si l-am putut admira pentru un timp foarte scurt, dar am reusit sa-mi fac cateva impresii despre el.

LG G7 ThinQ este noul flagship al companiei. Acesta a fost lansat in Etyek, Ungaria, unde am fost invitati sa-l vedem in premiera. Pret de cateva ore m-am jucat cu el, insa din pacate am fost limitati.

LG G7 este construit din sticla in totalitate asa cum am vazut ca este moda pentru anul 2018. Eu am avut un model verde foarte frumos, insa ca orice alt telefon cu spate din sticla amprentele se depun imediat.

Senzorul de amprenta este amplasat pe spate, camerele duale de pe spate sunt integrate complet in carcasa, iar ecranul a fost dus pana in margini cat s-a putut. Da, are notch dar LG l-a denumit Second Screen.

Specificatii

Ecran: 6.1 inch IPS

Baterie: 3000 mAh

Procesor: Snapdragon 845

RAM: 6GB

Camera: 16MP, f/1.6 si f/1.9

Stocare: 64 sau 128GB

Android Oreo

USB C

Bluetooth 5.0

Wi-Fi AC

Jack-ul audio a ramas prezent, iar grila pentru difuzor are doar 3 orificii. Si cu toate astea are probabil cel mai bun sunet dintre toatel flagship-urile de anul acesta. Folosind jack-ul audio si o pereche de casti buna o sa ai parte de un sunet si mai placut.

Interfata LG este simpla, nu are foarte multe aplicatii inutile instalate, iar personalizarile sunt in stilul LG. Ti-l poti aranja cum te taie sufletul, poti chiar sa-i dai notch-ului alta culoare. Insa probabil lucrurile astea au devenit banale, asa ca vom trece la nivelul urmator.

Vom disuta despre AI pentru ca si acest telefon a adoptat aceasta tehnologie. AI-ul este prezent pentru moment doar in camera foto. AI-ul nu este permanent, trebuie sa-l activezi tu si asta mi-a placut tare mult. Nu va functiona mereu corect.

AI-ul are rolul de a recunoaste obiectele sau peisajele, modifica automat luminozitatea, contrastrul, expunerea in functie de ceea ce fotografiezi, avand moduri presetate pentru cateva scene. De exemplu stie cand fotografiezi o persoana si trece automat in modul Portrait si blureaza fundalul.

Nu functioneaza mereu cum trebuie, este normal, insa cu timpul acest AI o sa evolueze si probabil chiar acum invata de la noi.

Am reusit sa fac cateva fotografii la eveniment, insa mai tarziu mi-am dat seama ca nu am cum sa le transfer de pe G7 catre alt device. Nu am putut introduce un cont de Dropbox, iar pe iPhone nu se pot transfera prin Bluetooth. Asa ca despre camera nu va pot spune prea multe.

Va spun doar ca in modul de filmare LG a introdus o functie inteligenta pentru zoom. Poti realiza zoom intr-un punct, fix acolo unde iti doresti tu, doar apasand pe ecran in locul respect. Mi s-a parut o functie foarte utila si sper sa o vad si pe alte telefoane.