Acer a lansat Swift 5 cu o greutate de sub 1kg

Acer Swift 5 este un laptop cu specificatii modeste ideal pentru oamenii care calatoresc mult si au nevoie de un companionL. Am vorbit si noi despre el cu cateva ocazii si ne-a placut tare mult, fiind laptop-ul ideal pentru multimedia. Insa Acer a venit cu un model nou.

Recent a fost lansat o noua generatia de Swift 5 cu o greutate de sub 1Kg si diagonala de 15 inch si panou IPS Full HD cu touch. Este dotat cu Windows 10 si procesoare Intel, iar materialele din care este construit sunt rezistente si in acelasi timp usoare.

Am înregistrat un feedback remarcabil cu privire la modelul Swift 5 de 14 inch incredibil de ușor, iar acum ne depășim limitele cu modelul de 15,6 inch", a declarat Jerry Hou, General Manager, Consumer Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. "Am păstrat greutatea sub limita de 1 kg prin utilizarea unor rame ultra-înguste și a unui șasiu mai mare.