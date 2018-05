Monitor BenQ EL2870U – combinatia ideala pentru productivitate si gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Dupa cum probabil stiti divizia de monitoare BenQ s-a impartit in doua. Monitoarele dedicate gamingului le gasiti sub denumirea Zowie, iar BenQ ofera solutii pentru productivitate. De curand am aflat de monitorul EL2870U care le poate face pe amandoua.

BenQ EL2870U este un monitor gandit in prima faza pentru persoanele care lucreaza foarte mult cu continut foto/video. Insa BenQ s-a gandit ca s-ar putea ca persoana care munceste 8 ore pe zi pentru editarea unor materiale video si-ar dori sa se joace la final de program.

Cel mai probabil asa a luat nastere acest monitor si o sa vedeti imediat de ce. Specificatiile il recomanda pentru ambele activitati, insa nu va excela la nici un capitol. Dar se va descurca mai mult decat decent in ambele situatii.

Specificatii

Diagonala: 27.9 inch

Rezolutie: 3840 x 2160

Panou: TN

Luminozitate: 300 nits

Timp de raspuns: 1ms GtG

HDR 10

Functii: Brightness Intelligence Plus, Low Blue Light, Flicker Free, FreeSync

HDMI 2.0, 2x DP 1.4, 1x jack

Difuzoare: 2x2W

Rezolutia 4K este ideala pentru persoanele care fac editari. Ofera detalii foarte bune, un spatiu mai mare de lucru si o claritate ridicata. Insa panoul TN este mai bun in gaming. Timpul de raspuns este un factor important tot in gaming, pe cand functia HDR 10 isi va arata valoarea atunci cand editati o poza. Dar sunt si jocuri care suporta HDR.

HDR-ul sau High Dynamic Range corecteaza diferenta de luminozitate dintre doua zone, una mai deschisa si alta mai inchisa. De asemenea corecteaza si diferenta de culoare a unor obiecte sau peisaje dintr-o scena in care apar umbre sau raze de soare.

Monitorul are un buton dedicat pentru aceasta functie. Trebuie doar sa-l apesi si sa activezi functia HDR daca consideri ca ai nevoie de ea. Trebuie doar sa gasesti continut cu HDR.

FreeSync este o alta dovada ca BenQ a gandit monitorul si pentru gaming. Aceasta functie aliniaza cadrele pe secunda cu rata de refresh a monitorului incat sa nu apara artefacte sau imagini suprapuse. Este o functie benefica doar in gaming.

O functie care m-a surprins si mi-as dori sa o vad pe orice monitor este Brightness Intelligence Plus. Monitorul are un senzor de lumina si isi regleaza automat luminozitatea in functie de lumina din camera. Regleaza atat luminozitatea cat si temperatura culorii, insa stie sa faca acest lucru selectiv. Spre exemplu daca razele de soare bat doar pe partea dreapta a monitorului, acesta va regla luminozitatea si temperatura culorii doar pe acea parte.

Functia Low Blue Light nu este o noutate, insa este bine sa stiti ca exista si pe acest BenQ. Rolul ei este de a elimina lumina albastra care devine deranjanta mai ales in timpul noptii.

Cat despre difuzoare si conectivitate este bine sa stiti ca cele 2 difuzoare isi fac treaba decent. Nu am intalnit pana acum nici un monitor cu difuzoare care sa ma surprinza, deci nu va bazati prea mult pe ele. Iar conectica este decenta. Probabil cateva porturi USB si ar fi fost o treaba de nota 10.

Pe partea de design arata ca un monitor clasic pentru corporatisti. Nu iese deloc in evidenta printr-un artificiu modern de design. Are un picior solid si o talpa masiva, iar reglajul este doar fata/spate cateva grade. Marginile sunt groase si nu incearca nici macar aici sa para un monitor modern. Ecranul este ingropat, iar senzorul de lumina este amplasat ca un fel de barbie chiar sub logo.

Cel mai mult am vrut sa vad cum se descurca functia HDR 10 si daca merita sa ai asa ceva pe un monitor. Pentru asta am fost nevoit sa incerc cateva jocuri care dispun de HDR. Printre acestea se numara: Days Gone, Death Stranding, Deus Ex: Mankind Divided, Final Fantasy XV, Gran Turismo Sport, NBA 2k17, Horizon: Zero Dawn, Infamous: First Light, Mass Effect: Andromeda, Resident Evil 7: Biohazard, The Last of Us: Remastered, The Last Guardian, Witness, Uncharted 4: A Thief’s End si World Of Tanks.

HDR-ul este vizibil in titlurile incercate de mine, insa culorile devin mai aprinse si zonele in care in mod natural ar trebui sa fie o umbra devin mai luminoase. Vezi mai bine adversarii care se ascund in umbra.

Monitorul este o combinatia neobisnuita, insa reusita din punctul meu de vedere. Pentru o persoana care lucreaza in cea mai mare parte din timp, iar la final de zi doreste sa se relaxeze inainte de culoare este un monitor excelent. Reuseste sa combine neasteptat de bine doua scenarii de la poluri diferite.

Cu siguranta nu este un monitor profesional nici pentru gaming si nici pentru productivitate, insa ofera o performanta deosebita in ambele situatii incat utilizatorul sa fie multumit. Cine isi doreste un monitor de gaming are de unde alege. De asemenea, BenQ are in portofoliu monitoare profesionale pentru graficieni.

Acest monitor costa in jur de 480 de dolari.