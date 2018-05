Essential are probleme

Essential Phone (PH-1) trebuia sa fie urmatorul pas in evolutie in materie de smartphone-uri daca e sa ne luam dupa Andy Rubin, co-fondatorul Android si fondatorul Essential Products Inc. Dupa cum spune si numele telefonului, acesta trebuia sa fie esential – sa satisfaca nevoile oricui si sa vina insotit de sistemul de operare Android cat mai curat.

Lansat in august 2017, acesta a vandut pana acum putin peste 150.000 de unitati la nivel global, ceea ce a pus sub semnul intrebarii soarta companiei. Conform Bloomberg, modelul pentru 2018 ar fi fost anulat, iar compania urma sa fie listata la bursa pentru vanzare. Andy Rubin a raspuns acestor scurgeri de informatii si a promis ca firma nu se va inchide si ca momentan cauta o solutie pentru viitor, care poate implica chiar achizitia de o terta parte.

We always have multiple products in development at the same time and we embrace canceling some in favor of the ones we think will be bigger hits. We are putting all of our efforts towards our future, game-changing products, which include mobile and home products.

— Andy Rubin (@Arubin) May 24, 2018