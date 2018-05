Nvidia a lansat GTX 1050 3GB

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nvidia tocmai ce a lansat o noua placa video de buget. Este vorba de o varianta noua a lui 1050, cu 3GB de memorie. Ciudata lansare mai ales ca pe piata exista deja 1050Ti.

Pozitionarea placii este ciudata deoarece prin unele locuri este mai buna decat 1050Ti, dar in acelasi timp este mai slaba decat 1050.

Cu toate ca are mai multa memorie decat versiunea de baza, noua 1050 3GB are un BUS mai mic de doar 96 bit in loc de 128. Totusi, are la fel de multe CUDA cores precum Ti, dar frecvente mai mari.

Daca ma intrebati pe mine, GTX 1050 3GB nu face decat sa induca in eroare consumatorul. Chiar nu era nevoie de o astfel de placa.