Cum a fost East European Comic Con 2018

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De cand a inceput si in Romania sa se organizeze Dreamhack si Comic Con nu am ratat nici o editie. Din pacate primul nu se mai face, insa Comic Con a ramas in picioare, iar anul acesta am avut impresia ca am fost la Dreamhack.

Probabil stiti cum era la Dreamhack. Sala Polivalenta nu facea fata la numarul foarte mare de vizitatori, insa era un spectacol atunci cand urmareai meciurile de LoL, Dota sau CS. Scena era foarte mare si senzatia era fantastica.

Singura problema erau prichindeii in numar foarte mare. Majoritatea nu erau trecuti de 14 ani. Insa cumva am inteles situatia.

Cand am aflat ca intr-un final vom avea parte de Comic Con si la noi in tara m-am bucurat foarte tare. Primele editii au fost fantastice, insa ceva s-a intamplat anul acesta.

Comic Con nu este doar un eveniment de gaming. Este un eveniment dedicat oamenilor pasionati de filme, seriale, comic books, anime, cosplay, etc. Practic este un eveniment pentru oameni mari.

Insa anul acesta am vazut foarte multi copii si m-am simtit ca un urias in lumea piticilor. Nu credeam ca publicul acestui eveniment sunt juniorii de scoala generala.

Companiile care si-au expus standurile la EECC au fost cam aceleasi. Insa competitiile de gaming s-au schimbat foarte mult fata de editia anterioara.

PUBG si Fortnite au fost pe val la CC, iar pasionatii de LoL au putut si ei sa se bucure. Trust a organizat competitii de LoL 5 vs 5, CS 1 vs 1 si Dota2 1 vs 1.

Youtuberi precum Lectura, Bercea sau Damnedsky au fost prezenti la standul Trust pentru divertisment, iar pasionatii de Cosplay au putut participa la un concurs. Premiile au fost pe masura, spre exemplu un scaun de gaming sau un sistem de boxe.

La standul XPG by ADATA au fost expuse produse din aceasta serie precum memorii SSD sau RAM, iar un sistem a fost montat fara carcasa direct pe un perete urias. Arata fantastic si nu m-am putut abtine sa nu-i fac niste fotografii.

Langa a fost standul Predator by Acer, iar laptop-urile, in caz ca nu ati ghicit, au fost toate din seria Predator. Cei care au trecut pe la acest stand s-au putut bucura de jocurile lor favorite. LoL-ul a fost si aici vedeta.

TP-Link a prezentat la Comic Con noul model de router Archer C5 despre care am vorbit si noi intr-un articol dedicat AICI. Standul lor nu a fost unul mare, insa atmosfera era una primitoare si puteai vedea echipamente smart home.

LG a prezentat monitoare noi de gaming, si pe ele le-am prezentat AICI.

Fiecare companie de care ai auzit a fost prezenta la Comic Con cu un stand mai mare sau mai mic, cu produse noi prezentate publicului si chiar competitii de gaming.

Lenovo, ASUS, HP, Logitech, Ubisoft au semnat condica si la aceasta editie.

Din pacate am observat un spatiu mai mic de desfasurare, iar zona de shopping a fost foarte aproape de zona de gaming. Din cate tin eu minte anul trecut au fost mai multe corpuri inchiriate si un spatiu mult mai mare.

Sper doar ca acest eveniment sa nu se transforme in ceva destinat prichindeilor. Multe jocuri sunt 18+, fetele care fac Cosplay nu sunt mereu intr-o tinuta decenta etc.