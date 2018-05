Microfon de gaming ASUS Magnus – bun cand iti inviti prietenii acasa

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Recent am avut un microfon de la ASUS destinat pasionatilor de jocuri. ASUS Magnus este un microfon conceput pentru gaming, in special pentru jucatorii care fac stream sau vorbesc cu prietenii pe Skype sau Discord.

ASUS Magnus este un microfon complet cu functii smart si un design atragator. Vine impachetat intr-o cutie patrata unde este protejat de o husa speciala cu care poti sa-l transporti fara probleme. Cred ca poti pune si o pereche de casti in ea.

Design-ul este surprinzator. Produsele ASUS au excelat la acest capitol mai ales echipamentele de gaming. Microfonul este construit dintr-o carcasa din plastic cu insertii metalice si arata, cel putin in imaginatia mea, ca un aparat de ras.

Microfonul se conecteaza la PC prin port USB, iar avantajul vi l-am prezentat si cand v-am vorbit despre microfonul de la Trust. Faptul ca un device precum un microfon ca cel de fata este conectat la PC prin portul USB scade zgomotul de fond.

Pe microfon o sa gasesiti cateva butoane si potentiometre. In primul rand puteti dezactiva microfonul foarte rapid atunci cand vreti acest lucru. Are buton dedicat, insa speram ca acesta sa fie cumva evidentiat si pus intr-o pozitie dedicata.

Magnus, ca orice echipament de gaming care se respecta, are iluminare RGB. Nu o sa va vorbesc despre asta ca stiu ca nu va place, dar aflati ca puteti opri toate luminitele dintr-un singur buton. Daca totusi va place iluminarea RGB, o puteti sincroniza cu cea de la alt produs ASUS.

In afara de portul USB, Magnus mai dispune si de o iesire jack pentru casti, dar si un potentiometru pentru acestea. E bine ca le aveti la indemana. Insa ce mi-a placut si mai mult abia acum urmeaza.

ASUS Magnus ofera un port AUX In, un port USB HUB si permite functionarea in 2 moduri foarte inteligente. Pe una dintre laturi o sa gasesiti un slider de unde puteti selecta o persoana sau doua persoane. In cazul in care te joci si doar tu folosesti microfonul, acesta va functiona unidirectional. Sunetul va fi captat doar dintr-o singura directie, iar sunetele produse de mouse si tastatura vor fi eliminate.

Dar daca mai ai un prieten la tine si vreti sa vorbiti amandoi la microfon, Magnus devine omnidirectional si sunetul se va auzi de peste tot din jurul lui. De asemenea ai si potentiometru pentru a regla sensibilitatea microfonului.

Se poate monta de un stativ avand montura clasica. De asemenea are o talpa aderenta incat sa stea fix pe birou si este construit foarte bine. Pare sa reziste la cateva busituri. De auzit se aude foarte clar, trebuie sa ma credeti pe cuvant. Insa microfonul acesta merita banii doar daca si produci bani de pe urma lui.

Costa 929 de lei la eMAG, insa merita toti banii daca esti gamer profesionist sau o vedeta anonima pe Youtube care face stream.