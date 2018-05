Call of Duty Black Ops 4 vine cu bune si cu rele

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Seria Call of Duty nu mai are nevoie de nici o prezentare indiferent daca esti gamer sau nu. Involuntar sigur ai auzit pe cineva vorbind despre CoD. Dupa cum si-au obisnuit fanii, Activision Blizzard lanseaza anual cate un nou titlu al seriei. Anul acesta, dupa cum se zvonea de ceva timp, a fost confirmat oficial Call of Duty Black Ops 4, care este deja disponibil la precomanda si va fi lansat pe 12 octombrie – cu o luna mai devreme decat ne-am obisnuit.

Black Ops 4 vine cu o serie de schimbari majore comparativ cu titlurile anterioare. Din punctul meu de vedere cel mai important element care ii va lipsi este traditionala campanie singleplayer. Probabil sunt singurul care ii va duce dorul, dar campaniile CoD mereu au fost principala mea atractie cand vine vorba de aceasta serie.

Modul multiplayer a suferit si el modificari si s-a inspirat din Overwatch:

A fost confirmat oficial si un mod de joc battle royale precum PUBG sau Fortnite, numit Blackout si prezentat in filmuletul de mai jos:

Pentru fanii modului Zombies am vesti bune – vor avea parte de noi aventuri alaturi de : Bruno, Diego, Shaw si Charlotte. Aventurile acestora ii vor purta prin Roma si pana pe Titanic.

Iar in cazul in care pana acum cei de la Activision nu v-au convins ca trebuie sa le cumparati produsul, personajele originale ale modului Zombies vor primi si ele noi aventuri :

Engine-ul grafic nu a fost nici de aceasta data schimbat si e vizibil „imbatranit” in toate trailere cu continut in-game, dar a primit imbunatatiri minore.

Va fi lansat pe toate platformele majore : PC, Xbox One si PS4 pe 14 octombrie, iar versiunea de PC va fi disponibila exclusiv pe platforma battle.net a celor de la Blizzard si dezvoltata de Beenox in colaborare tot cu Blizzard.

E primul an in care avem schimbari radicale in aceasta serie, cum vi se pare directia?