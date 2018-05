AOC a lansat un monitor portabil prin USB C

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

AOC a prezentat recent un monitor portabil cu conexiune pe USB C. Ei spun ca s-ar putea sa ai nevoie de un extra display la laptop atunci cand esti plecat, deci un astfel de monitor ar trebui sa te ajute.

Se numeste I160FWUX si are 15.6 inch, panou IPS si rezolutie Full HD. Are o husa speciala ce ofera si rol de suport in mod portrait sau landscape, iar pivotul integrat permite functia de rotire. Are doar 8.5 mm grosime si cantareste 800 de grame.

Prin USB C primeste alimentare si semnal, ceea ce il recomanda pentru portabilitate. Timpul de raspuns este de 5ms. Va fi disponibil din luna iunie la pretul de 1049 lei.