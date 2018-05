Lansari jocuri mai 2018

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu suntem un blog de gameri, dar e de datoria noastra sa va tinem la curent cu lumea IT, iar asta implica si industria gamingului. Astfel, urmeaza sa va prezint o lista cu titlurile importante care isi vor face aparitia in aceasta luna pe diverse platforme. De avut in considerare faptul ca aceste informatii pot suferi modificari. In caz ca am omis unele titluri, va astept cu sugestii in sectiunea de comentarii. 🙂

Voi incerca pe viitor sa va tin la curent cu toate lansarile importante din lumea gaming-ului, daca exista interes.

Pana atunci insa- ati trecut in wishlist vreun titlu de mai sus sau ati jucat vreunul din cele lansate deja?