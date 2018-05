One: viitoarea platforma de cloud storage de la Google

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cei de la Google sunt pe val. Recent au prezentat Google Duplex (care a starnit si discutii), urmat de noul asistent pentru GMail si o interfata reimprospatata, Project Treble odata cu Android 8, Android One si nu in ultimul rand gama de smartphone-uri Pixel care este foarte apreciata de puristi si nu numai.

Pe blogul oficial Google, vice-presedintele Pavni Diwanji anunta ca in urmatoarele luni oferta de storage va suferi schimbari pentru a face experienta utilizatorului cat mai placuta. La ora actuala, Google ofera 15 GB gratis oricarui user care foloseste un cont Gmail pentru a-si stoca date, spatiu care este impartit si pentru mail-uri sau poze din Photos. Bineinteles, daca optezi pentru o calitate mai scazuta a pozelor si a filmarilor – Google Photos iti ofera spatiu nelimitat.

Pentru cei care au nevoie de mai mult spatiu si vor sa nu piarda deloc la capitolul calitate, Google le pregateste solutia de storage numita One. Toti cei care detin deja un abonament platit la Google Drive vor primi gratuit acces la One. Important de tinut minte este ca One nu va inlocui Drive – vor putea fi folosite ambele.

Ce aduce nou Google One?