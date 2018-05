PC Garage are reduceri cu ocazia Comic Con

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

PC Garage are in aceasta perioada reduceri foarte bune la majoritatea produselor de gaming. Cu ocazia evenimentului Comic Con ce va avea loc in perioada 18-20 mai.

Reducerile sunt oferite la echipamentele de gaming precum monitoare, casti, tastaturi, mousi sau laptop-uri. De exemplu am gasit o oferta buna la un monitor AOC de 24 inch Full HD cu 144Hz.

Toate ofertele le gasiti AICI.

Sau daca vrei sa ne ducem in extrema cealalta putem vorbi despre un laptop MSI ce costa 13.998 de lei.

Sunt multe produse la oferta. Gasiti scaune, periferice cu luminite, componente, sisteme intregi facute de ei. Merita sa aruncati un ochi peste toate produsele, sigur gasiti ceva interesant.