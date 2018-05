Review Huawei P20 Pro – telefonul cu cea mai buna camera foto in acest moment

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Pentru 3 saptamani am folosit Huawei P20 Pro drept telefon principal in activitatile mele. Mi-am propus ca in tot acest timp sa-l utilizez cat de mult posibil pentru a veni acum cu impresii cat mai clare si cu o parere cat se poate de obiectiva. In randurile de mai jos v-am pregatit un review complex cu foarte multe fotografii.

Huawei P20 Pro ne-a fost oferit la test prin programul Orange Smartphone Tester.

Specificatii Huawei P20 Pro

Ecran: 6.1 inch AMOLED

Rezolutie: 1080 x 2240 pixeli

Procesor: Kirin 970

RAM: 8GB

Stocare: 128GB

Baterie: 4000 mAh

Camera foto: 40 MP (f/1.8, 27mm, 1/1.7″) + 20 MP B/W (f/1.6, 27mm) + 8 MP (f/2.4, 80mm), lentila LEICA, stabilizare optica, zoom optic 3x, autofocus prin laser.

Frontala: 24MP

Video: [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]

Altele: USB Type C, amprenta, Bluetooth 4.2, HDR, Wi-Fi AC Dual Band, difuzoare stereo

Design si ambalaj

Intr-un articol anterior v-am prezentat un unboxing. Il puteti gasi AICI. Acum sa vorbim despre design.

Din start o sa remarci spatele din sticla de tip oglinda. Arata fantastic dar amprentele si mizeria se vor vedea imediat. Este un compromis pe care trebuie sa-l faci daca vrei acest telefon. Husa transparenta din pachet protejeaza telefonul, dar nu mai poti vedea la fel de bine spatele de tip oglinda si reflexia culorilor.

Cu toate ca in mod normal un telefon din sticla este alunecos, P20 Pro are o aderenta buna in mana. Se lipeste de palma si este greu sa-l scapi. Rama metalica este vopsita in culoarea telefonului, iar butoanele, sloturile si porturile sunt simetrice.

Partea frontala este putin ciudata. Telefonul are un notch foarte mic, poate cel mai mic posibil. Insa nu pot intelege de ce designer-ul care s-a ocupat de acest telefon a ales sa pozitioneze senzorul de amprenta SUB ECRAN.

Doar priviti si voi cat de inestetic este si imaginati-va cum ar fi aratat P20 Pro cu ecran pana jos. N-ar fi fost mai bine un ecran cu adevarat fara margini si cu senzorul de amprenta pe spate? De asemenea, acel senzor de amprenta are si rol de buton home, insa este doar senzitiv.

In zona notch-ului am remarcat un difuzor pentru convorbiri care mi-a dat mari batai de cap. Dimensiunea acestuia este foarte mica si de multe ori nu auzi ce spune interlocutorul pentru ca nu este pe centrul urechii. Aproape la fiecare apel trebuia sa pozitionez acel difuzor fix pe ureche ca sa pot auzi ceva.

Luat la pachet, P20 Pro arata foarte bine, dar pentru asta a avut nevoie de cateva sacrificii cu care trebuie sa fii de acord atunci cand il cumperi. Sper ca moda telefoanelor cu notch sa dispara cat mai curand.

Ecran

Huawei P20 Pro dispune de un ecran generos de 6.1 inch, panou AMOLED si rezolutie 1080 x 2240 pixeli. Are un raport 17:7:9 si un screen to body ration de 82%. Culorile redate sunt usor suprasaturate uneori, tipic unui panou AMOLED. Insa avantajul este poti folosi fundaluri negre pentru a economisi din baterie, iar luminozitatea si contrastul sunt foarte ridicate. Vezi fara probleme informatia chiar si in bataia directa a soarelui.

Difuzor

Difuzoarele, caci sunt 2 la numar, se aud neasteptat de clar. Combinatia folosita de Huawei nu este una noua, dar este reusita si ofera un sunet bogat in detalii. Difuzorul principal este cel asezat in buza inferioara si este conceput sa redea sunetele joase. Difuzorul secundar, cel pe care in mod normal il folosesti pentru convorbiri, reda sunetele inalte, vocile. In functie de cum folosesti telefonul pentru a vizualiza un clip, adica in mod portret sau landscape, sunetul se va modifica.

Camera

Aici cred ca o sa vorbesc cel mai mult. De fapt o sa va arat multe poze si o sa incerc sa va spun fara sa va plictisesc toate informatiile observate de mine. In primul rand uite pozele. Arunca un ochi peste ele, le-am selectat pe cele care mi-au placut mie mai mult. Am facut aproape 10.000 de fotografii in 3 saptamani.

Cele 3 camere foto lucreaza bine si reusesc sa ofere o imagine bogata in detalii si culori. Abia de acum putem vorbi despre un telefon care poate tine locul unui aparat foto cu pretentii. Insa ceea ce este si mai impresionat la aceste camere foto este AI-ul.

Inteligenta artificiala este cea care pune in valoare camera/camerele. S-a vazut destul de clar ca inca este nevoie de imbunatatiri si sigur vor veni in timp, dar pe moment am fost impresionat si deja incep sa ma gandesc cum o sa fie la urmatoarea generatie.

AI-ul recunoaste daca fotografiezi o persoana, un peisaj, marea, padurea, un animal, mancare, etc, si regleaza automat setarile pentru a realiza o fotografie cat mai buna. Spre exemplu cand detecteaza o persoana imediat va trece in modul Portret. Atunci cand faci o fotografie la nori culorile devin mai aprinse, contrastul se modifica, intra in actiune HDR-ul si uneori are tendita de a aplica chiar filtre.

Filmarile in slow motion sunt scurte si arata bine daca filmezi intr-un loc cu lumina. Trebuie doar sa inveti sa declansezi la timp. 960 de cadre pe secunda la rezolutie HD 720P este doar inceputul. La anul poate primim rezolutie Full HD tot cu aceleasi cadre pe secunda.

Telefonul poate realiza fotografii la 40MP, insa multe dintre functii sunt dezactivate atunci. De exemplu nu mai poti folosi zoom-ul absolut deloc. Acesta este disponibil doar daca scazi rezolutia la 10MP, iar eu am preferat sa-l folosesc asa.

Zoom-ul optic este 3x, insa telefonul te lasa sa mergi pana in 5x cu garantia ca nu vei pierde din detalii. Este adevarat, ziua poti realiza fotografii cu zoom 5x fara sa pierzi prea mult din detalii, insa noaptea nu este recomandat.

Am gasit doar o problema care cel mai probabil tine de software. In modul Portret si cu zoom 2x, camera pierde focalizarea subiectului. Trebuie sa-l lasi cateva secunde sa gandeasca, sa focalizeze subiectul si sa blureze fundalul.

Autonomie

Bateria de 4000 mAh mi s-a parut senzationala. Nu stiu cum reuseste Huawei sa buna baterii atat de bune pe telefoanele lor. Niciodata nu m-am plans de autonomie cand am avut un Huawei la test. P20 Pro a functionat 2 zile cu un plin de energie intr-un regim de utilizare normal. Dar daca iti place sa faci multe poze si iti lasi internetul pornit non stop, atunci este normal sa ajungi seara cu el acasa si sa necesite o incarcare.

Nu-ti face griji, cu tehnologia proprie de incarcare rapida intr-o ora este gata. Totusi, aveti mare grija ce cablu folositi. Am incercat sa folosesc un alt cablu USB Type C pentru transfer de date si acesta a fost refuzat categoric. Telefonul se bloca si nu mai raspunde corect la comenzile mele.

Software

Mai intereseaza pe cineva benchmark-urile? Sa fim seriosi, nu mai sunt deloc relevante. Insa m-am gandit sa va atasez cateva capuri de prin meniu ca sa vedeti exact ce functii si setari de personalizare va ofera Huawei, dar si un mic benchmark. Doar unul.

Interfata a ramas aceeasi ca la Mate 10. Este draguta, dar are momente cand agata. Uneori o sa vezi tranzitiile ca se misca mai greu sau ca sistemul ingheata 2-3 secunde.

Concluzii si pret

Huawei P20 Pro este un telefon care reuseste sa ofere pe moment cea mai buna camera foto. Este doar o chestiune de moment, cine stie ce o sa se intample la anul. Insa daca vrei un telefon care sa tina locul unei camere foto cu pretentii, P20 Pro este solutie ideala in acest moment.

Jocurile si aplicatiile ruleaza asa cum trebuie pe un telefon de top. Autonomia de 2 zile este perfecta pentru un astfel de telefon si nu trebuie sa ai la tine un cablu sau o baterie externa. Sunetul redat in casti sau prin difuzoare este puternic si clar, ecranul este luminos, iar interfata este prietenoasa.

Ce nu mi-a placut a fost amplasarea senzorului de amprenta, difuzorul pentru convorbiri prea mic si micile probleme ce tin de interfata Huawei.

Insa P20 Pro merita banii si personal n-as sta pe ganduri. Bate tot in acest moment cand vine vorba de fotografii si cu siguranta o sa avem surprize de la Huawei in viitorul apropiat. Doar uitati-va putin la concurenta. Samsung se tine bine in top, Apple si-a dat ca design-ul trebuia schimbat si au venit cu iPhone X. LG incearca sa supravietuiasca, insa telefoanele lor au inceput sa fie ignorate desi ele sunt foarte bune. Sony, ce mai stiti despre Sony? HTC este cu un pas in abis, iar Google lupta foarte puternic. Huawei a reusit de la an la an sa evolueze si acest lucru s-a observat prin numarul ridicat de vanzari, cresterea cotei de piata, produse mai calitative, promovare, etc.

Huawei P20 Pro costa la Orange 849 de euro.