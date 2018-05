Camera auto Navitel R1000 – o camera foarte buna

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De curand am primit o camera auto de la Navitel. Este vorba de modelul R1000 ce ofera un ecran circular si se monteaza in suportul de prindere cu ajutorul unui magnet. Am folosit camera zi de zi si am reusit sa surprind chiar si un accident.

Navitel R1000 nu este o camera produsa de Navitel. O sa mai gasiti un model identic de la Serioux, insa din cate am inteles produsele sunt ODM, adica Original Design Manufacturer. Nu este deloc o problema atata timp cat sunt de calitate. Si se practica si la case mai mari.

In pachet o sa primiti strictul necesar ca la orice alta camera auto: suportul de parbriz, incarcatorul, manuale. Camera arata chiar interesant. Suportul se monteaza pe parbriz cu ajutorul unui adeziv, iar camera se fixeaza singura pe el prin magnet. Este foarte simplu si poti oricand sa o dai jos fara sa te chinui. As fi preferat o montura cu ventuza.

Reglarea se face doar stanga-dreapta, iar acest lucru poate fi un minus. Insa daca montezi suportul de parbriz la o inaltime potrivita nu mai ai nevoie de reglaje sus-jos dupa. Nu as spune neaparat ca este un minus, dar este bine de stiut inainte sa montati suportul.

Camera are un ecran rotund de 1.2 inch si seamana cu un ceas. Se vede bine, insa personal l-am privit doar cand am reglat camera si cand am facut setarile. Filmarile le-am vizionat acasa.

Pentru control dispune de 4 butoane simple amplasate la baza. Sunt din plastic dar iti dau impresia ca ar fi metalice. Sunt intuitive si meniul este prietenos. Butonul de Power are rol de buton back daca esti in meniu, iar daca il apesi scurt securizeaza filmarile si pozele.

Filmarile sunt la rezolutie Full HD cu 30 FPS. Camera dispune de Wi-Fi pentru a se putea conecta la un telefon cu ajutorul aplicatiei cu acelasi nume, Navitel R1000. Insa nu este bine pusa la punct si ar mai trebui lucrat la ea. Aplicatia iti permite doar sa vizualizezi filmarile pe telefon. Este utila in cazul unei sicanari in trafic cand vrei sa-i arati polistului pe loc ce s-a intamplat.

Filmarile sunt stocate pe un card microSD de maxim 64GB, iar bateria camerei este de 180 mAh. Nu te baza niciodata pe ea pentru ca mai mult de 1 min nu o sa filmeze.

Camera porneste automat cand pornesti masina si incepe inregistrarea. Numerele de inmatriculare se vad bine ziua, insa noaptea nu sunt tocmai vizibile mai ales daca incerci sa faci un stop cadru pe o filmare.

GPS-ul este activat by default si stocheaza informatiile intr-un fisier dedicat pe card. Se poate dezactiva din setari. Are mod Parcare si senzor G, iar in caz de impact videoclipurile sunt blocate si transferate intr-un fisier dedicat. Am patit sa iau o groapa mai mare si camera a crezut ca a fost un impact.

Navitel R1000 este o camera decenta, buna pentru pretul ei. Costa 453 de lei si mi se pare un model reusit.