Webfactor preluat de SimpliQ

Dupa numeroase zvarcoliri, minciuni si necomunicare, clientii Webfactor au in sfarsit o sansa reala sa-si recupereze datele si sa se mute altundeva.

Toate serverele Webfactor au fost preluate de SimpliQ, o companie de hosting tot din Cluj-Napoca cu datacenter propriu. Informatia a fost confirmata si de SimpliQ, nu e data doar de Webfactor, in care nimeni nu mai crede. Ramane de vazut cine cui a dat bani pentru preluare, daca mai conteaza. 🙂

Avand in vedere probleme suferite de Webfactor, in urma unor discutii, am ajuns la un acord pentru preluarea serverelor si clientilor de la acestia. Astfel s-a inceput deja mutarea fizica a serverelor in data center-ul nostru si vom lucra la activarea tuturor serverelor in cursul zilei de astazi, 11.05.2018.

Intelegem ca site-urile sunt offline de cateva zile, si facem tot posibilul sa reluam functionarea servicilor in cel mai scurt timp. Personalul Webfactor ne ajuta in acest sens.

Intelegem de asemenea ca multi clienti sunt nerabdatori sa mute site-urile la alti furnizori. Pentru a evita o supra-incarcare a serverelor am vrea sa va rugam sa amanati eventuale migrari in primele zile. Va asiguram ca serverele, odata puse in functiune, vor ramane online, si indiferent de situatia financiara a fiecarui cont, serviciile vor ramane active pentru cel putin 30 de zile.

Am vrea de asemenea sa ne oferiti sansa de a va convinge sa ramaneti client SimpliQ, iar in acest sens vom onora pachetul dvs. avut la Webfactor cat si eventuale perioade platite in avans.

SimpliQ este o companie de hosting, din Cluj, cu peste 10 ani vechime, o situatie financiara stabila, fara datorii. Operam propriul data center in Cluj-Napoca.