The Flame in the Flood e gratuit pe Humble Bundle

Humble Bundle vine cu o noua surpriza placuta gamerilor si ofera gratuit, pentru o perioada limitata, titlul indie The Flame in the Flood. Jocul a fost produs de un mic studio format din veterani care au lucrat la titluri precum Bioshock sau Halo si este un survival cu nivele generate random care a primit note bunicele atat de la critici cat si de la jucatori. Pe Steam, 77% din cele 1417 voturi sunt pozitive, in timp ce metacritic.com ii ofera un scor de 73/100 bazat pe 43 de recenzii profesioniste. Se poate descarca de aici si activa pe Steam. Oferta mai e disponibila inca o zi si 10 ore.

Eu unul il voi da o incercare, directia artistica si premisa par interesante din trailer :