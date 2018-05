3 telefoane cu baterii foarte mari

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

La TomTop o sa gasesti in aceasta perioada oferta la telefoanele cu baterii foarte generoase. Astazi o as va prezentam 3 modele care o sa va ofere o autonomie indelungata si performanta in acelasi timp.

Blackview P10000 Pro este un telefon cu baterie de 11.000 mAh, 4GB memorie RAM si 64GB de stocare. Are ecran de 6 inch cu rezolutie 1080 x 2160P, doua camere principale de 16MP si 0.3 MP si 2 camere frontala de 13MP si 0.3 MP. Are si port USB Type C. Procesorul este un MTK6763 octa core si ruleaza Android 7.

Costa 200 de dolari cu voucher WDBPV.

Bluboo S3 este un alt model cu baterie de 8500 mAh, ecran 18:9 cu rezolutie 1080 x 2160 pixeli, NFC, camere de 21MP si 5MP, procesor MTK6750T si incarcare rapida. Dispune de senzor de amprenta si are 4GB memorie RAM si 64GB de stocare.

Costa 149 de dolari.

Ulefone Power 3 dispune de Face ID, 6GB RAM si 64GB de stocare. Bateria acestui model este de 6080 mAh si are acelasi ecran in format 18:9. Procesorul este MTK6763 octa core, are doua camere principale de 21 si 5MP, senzor de amprenta si USB Type C.

Costa 226 de dolari.