Webfactor raspunde oficial dupa ce a fost cazut doua zile: datele sunt in siguranta

In cursul noptii Webfactor si-a repornit pagina de Facebook si a venit cu primul raspuns oficial dupa mai bine de 48 de ore de downtime. Pe acesta il gasiti mai jos.

Am pus un screenshot, in caz ca le dispare din nou pagina. Anuntul original il puteti gasi, inca, aici.

Pe scurt, promisiunea este ca astazi, 10.05.2018 site-urile vor reveni online, dupa ce toate echipamentele au fost mutate in alt datacenter si ca absolut toate datele sunt in siguranta.

Metoda de (ne)comunicare aleasa pana acum ramane destul de trista. Puteau spune asta acum doua zile, nu dupa ce au inceput oamenii sa o ia razna.

In total sunt vreo 20.000 de site-uri afectate. Sunt si bloguri relativ mari care sunt offline. Din pacate, se pare ca niciunul n-a avut backup.

Ca si altii, si noi am recomandat Webfactor in nenumarate randuri in ultimii 5-6 ani, dar in ultima vreme serviciile lor au avut de suferit, asa ca ne-am orientat spre alti furnizori. Despre asta probabil voi reveni cu un articol dedicat cand se linistesc apele.