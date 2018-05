Google Duplex face rezervari in locul tau

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Google a facut progrese impresionante in domeniul inteligentei artificiale si a prezentat in cadrul conferintei I/O Google Duplex. Functionalitatea lui este explicata in poza de mai jos. Utilizatorul cerandu-i lui Google Assistant sa-i fixeze o programare la coafor de exemplu. Google Assistant va transmite informatia Duplex-ului, care va efectua apelul vocal si va face rezervarea, revenind cu toate datele necesare catre Assistant, care la randul lui le ofera utilizatorului.

Mai jos puteti urmari si cele doua exemple oferite de CEO-ul Google in timpul prezentarii. Al doilea apel preluat de Duplex este mai interesant deoarece lucrurile nu merg exact ca la carte, fiind mici dificultati de comunicare intre Duplex si persoana. In ciuda micilor dificultati, Duplex reuseste sa faca rezervarea.

Personal, ma declar putin ingrijorat de cat de rapid avanseaza inteligenta artificiala. Voi ce parerea aveti ?

Pentru cei mai curiosi, aici puteti consulta o parere de pe Tom’s Hardware atat legata de Duplex, cat si de noul asistent virtual din Gmail. Tind sa ii dau dreptate 🙂

[ Sursa ]