Gmail devine mai inteligent

Google I/O este in plina desfasurare in aceasta saptamana in Statele Unite, iar ieri a fost prezentata o noua functionalitate pentru Gmail, care va face redactarea mail-urilor mai usoara. Practic, daca e sa ne luam dupa spusele lor, nu va mai trebui sa scriem mail-uri in viitorul apropiat pentru ca inteligenta artificiala o va face in locul nostru.

Tehnologia numita Smart Compose vine in ajutorul automatizarii mail-urilor prin sugestii. Cam la fel cum functioneaza si Gboard – incepeti o conversatie si in functie de cuvantul / cuvintele anterioare, veti primi sugestii cu ce ar urma sa scrieti. Un exemplu live si pe intelesul tuturor :

Google urmeaza sa faca disponibila noua functie pentru publicul larg candva saptamanile viitoare.

[ Sursa ]