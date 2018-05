EKWB lansează Fluid Gaming A360G – sistem de răcire cu lichid la preț competitiv

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cei de la EK Water Blocks se simt amenințați de producătorii de sisteme de răcire all in one, așa că încep să mizeze tot mai mult pe pachete de custom loop-uri la prețuri accesibile. Astăzi au lansat EK Fluid Gaming A360G, un kit complet de water cooling pentru procesor și placă video, destinat gamerilor și overclockerilor deopotrivă. Pachetul include un CPU block de tip EK-Supremacy AX, compatibil cu socket-uri Intel și AMD, un radiator de 360 mm EK-AluStream, realizat din aluminiu și cu o grosime de 28 mm, un water block EK-AC GeForce GTX, pentru plăci video NVIDIA bazate pe design-ul de referință, o pompă cu rezervor SPC series, ce poate fi controlată în regim PWM, tuburi flexibile EK-DuraClear, fitting-uri EK-ACF ALU și trei ventilatoare PWM EK-Vardar, cu presiune statică ridicată și nivel redus de zgomot. Bineînțeles, ne sunt oferite și toate cablurile și șuruburile necesare, precum și o sticluță cu lichid EK-CryoFuel.

În teorie, EKWB Fluid Gaming A360G oferă o disipare mai bună a căldurii decât majoritatea soluțiilor all in one preasamblate, însă are dezavantajul unui proces de instalare anevoios. Din fericire, producătorul pune la dispoziție un tutorial de instalare pas cu pas, care nu ar trebui să dea prea mari bătăi de cap celor obișnuiți să șurubărească prin calculator.



Totuși, trebuie să aveți în vedere că water block-ul pentru GPU este compatibil doar cu plăcile video NVIDIA cu PCB de referință, prin urmare vă recomand să vizitați configuratorul de pe site-ul EKWB pentru a verifica compatibilitatea. De asemenea, în majoritatea cazurilor, demontarea sistemului de răcire stock a plăcii video duce la pierderea garanției. EKWB Fluid Gaming A360G este deja disponibil în magazinul online EKWB la prețul de doar 292 Euro. Având în vedere că foarte multe sisteme de răcire all in one pentru procesor ajung să se apropie de această zonă de preț, oferta celor de la EKWB nu e rea deloc.