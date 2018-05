Camera de actiune Konig pentru divertisment

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Camerele de actiune au inceput sa se schimbe in ultima vreme. Devin mai accesibile, mai performante, mai rezistente si pot fi utilizate in foarte multe scenarii. Am avut la test o camera de actiune de la Konig pe stil clasic. Impresiile mai jos.

Konig nu-mi spune nimic ca brand. Am vazut cel putin 10 camere de actiune care sunt identice cu aceasta sub alte denumiri. Inclusiv accesoriile erau la fel. Este oricum foarte accesibila, 445 lei la Vitacom. Tot ei ne-au si trimis un exemplar pentru review.

Camera vine impachetata exact asa cum probabil va imaginati. O cutie plina de accesorii si in varf, exact ca la un brad de Craciun, camera cocotata pe un suport ca sa o admiri in vitrina. Ambalajele astea sunt greu de desfacut si de reambalat.

In fine, camera va intereseaza mai mult. Aceasta filmeaza Full HD cu 30FPS, are unghi de 100 de grade si un ecran de minuscul pe care vezi doar cateva informatii. Ca sa o poti folosi in apa sau prin alte medii murdare, ai nevoie de carcasa transparenta din pachet ce ii ofera extra protectie. La modelele mai noi am vazut ca nu mai este nevoie de carcasa suplimentara.

Action Cam Action Cam Action Cam Action Cam

Camera are si o aplicatie pe care o poti descarca din AppStore sau PlayStore. Te ajuta sa vezi pe telefon ce vede si ea, neavand ea un ecran dedicat. Ca sa te conectezi la aplicatie ai nevoie sa pornesti camera, sa apesi butonul dedicat Wi-Fi si sa o cauti pe langa celelalte retele Wi-Fi. Parola o sa o gasesti in manualul de utilizare.

Iti ofera si port mini HDMI pentru conectarea la un ecran mai mare, un televizor. De asmenea, slotul microSD suporta carduri de maxim 32 GB. Clipurile sunt in format .MOV, iar fotografiile pot avea maxim 8MB.

Bateria are probabil 1000 mAh, ofera cateva ore de filmare. Avantajul este ca o poti incarca de la o baterie externa oricand. Ar fi bine sa o ai cu tine.

Noi nu am folosit camera in nici un sport. Nu ne-am aruncat in piscina cu ea, nici nu am abuzat de carcasa rezistenta. Insa se poate utiliza drept camera auto, se recomanda utilizarea pe casca de motociclist, are prinderi speciale pentru bicicleta/motocicleta si este usor de folosit.

Camera are un pret decent, filmeaza bine si o poti folosi in multe cazuri. Este usor de utilizat si o gasesti la Vitacom la pretul de 445 lei.