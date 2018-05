Xiaomi are reduceri bune la TomTop – o camera auto si o trotineta

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Xiaomi are reduceri la cateva produse pe site-ul TomTop. Sunt produse de care e posibil sa ai nevoie si au preturi chiar foarte bune. Camera auto cu sigurata merita.

Este vorba despre Xiaomi Smart Car DVR cu filmare Full HD, microfon, Wi-Fi, baterie de 240 mAh si procesor MSC 8323. Este o camera ce poate filma la 130 de grade, iar in caz de accident salveaza in caz de urgenta si ultimele secunde de pana in accident.

Chiar zilele trecute am avut un mic accident in trafic si camera auto chiar a fost bine venita. Acest model costa 38.99 de dolari la TomTop.

Despre trotineta v-am mai povestit intr-un articol separat AICI. Acesta are o putere de 250W, viteza maxima de 30km pe ora, sistem de franare E-ABS si aplicatie pe telefon pentru a vedea starea ei.

In plus este pliabila, deci poti sa o impachetezi si sa o iei la metrou sau in alte mijloace de transport. Este foarte bine realizata si are un discount mare. O gasiti la pretul de 469 de dolari.

Apropo, TomTop are mai multe oferte zilele astea. Le gasiti pe toate AICI.