Cum mai decurg comenzile la eMAG

In ultima perioada am facut cateva comenzi la eMAG chiar daca in trecut am avut probleme cu timpul de asteptare. De data aceasta am ramas placut impresionat de felul in care eMAG si partenerii s-au miscat. Sa va povestesc.

Pe 1 aprilie am facut o comanda de aproximativ 2000 de lei: 2 perechi de adidasi si un set de anvelope pentru masina. Evident ca nu toate produsele au fost cumparate direct de la eMAG, doar anvelopele.

Si cu toate astea, la ora 23 am facut comanda, am platit, iar a doua zi dimineata primesc mesaj ca produsele sunt deja la curier. Cand spun dimineata ma refer la ora 7.

Pe 3 aprilie comanda ajunge la mine prin Sameday pana in ora 12 cu ambele comenzi. Nu inteleg de ce pe contul meu actualizarea s-a facut foarte greu, dupa o saptamana.

Ieri am plasat inca o comanda pentru un produs ieftin din marketplace. Tot noaptea am plasat comanda, iar in aceasta dimineata am fost notificat ca a fost predat curierului. Deci maine o sa ajunga la mine.

Am observat ca eMAG si partenerii s-au pus mult mai bine la punct. Comenzile sunt onorate foarte rapid, iar curierul face fata, momentan.

La voi cum este?