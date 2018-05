Acer Swift 1 Aqua Green – un laptop verde

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Aqua Green nu este un model ci asa se numeste culoarea. Acer Swift 1 are denumirea de cod SF114-32-P0PJ si este un model cu performante decente dedicat mai mult persoanelor care au nevoie in permanenta de un laptop la indemana.

Am mai vorbit despre Swift 1 si cu alta ocazia, insa acest model difera doar prin culoare si procesor. Cel de fata are un Pentium Silver N5000.

Acest laptop este dedicat persoanelor care calatoresc mult. Nu este conceput pentru gaming sau editare video ci doar pentru activitati multimedia sau munca de birou, limitata.

Spun limitata deoarece ecranul este micut, 14 inch, ca doar este compact. Cu siguranta daca vrei sa lucrezi de la birou o sa iti iei un desktop sau un laptop mai mare.

Cu Swift 1 Aqua Green poti iesi usor in evidenta daca esti genul de om care scrie in timp ce isi bea cafeaua in oras. Are in jur de 1Kg greutate si bateria o sa te tina fara probleme 5-6 ore.

Are SSD de 256GB care ruleaza excelent si 8GB memorie RAM. Ecranul este IPS, deci nu o sa ai probleme cu imaginea daca afara este soare si o sa redea culorile excelent.

Procesorul este din generatia noua de la Intel, Silve N5000. Nu este un model de top dar isi face treaba in activitatile de baza.

Daca vreti sa cititi mai multe despre Swift 1 o puteti face si in articolul anterior, sunt la fel. La PC Garage puteti gasi cateva modele Swift 1.