S-a confirmat oficial ca ofertele de Black Friday sunt false

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In caz ca nu v-ati dat seama deja, ofertele de Black Friday sunt in cea mai mare parte….o teapa. Si nu o spunem noi ci Consiliul Concurentei. Dupa numeroase studii, iata ca adevarul a iesit la iveala in mod oficial, ca noi si o parte din voi stiam deja cum sta treaba.

Consiliul Concurentei a aflat ca 80% dintre produsele monitorizare de ei au un pret crescut sau mentinut artificial. Legislatia spune o reducere de pret trebuie sa se raporteze ca referinta la cel mai mic pret practicat in acelasi spatiu de vanzare.

Si ca sa va faceti o idee ce se intampla de Black Friday, in caz ca nu stiati deja, preturile sunt marite in mod intentionat de comercianti peste pretul maxim practicat in ultimele 30 de zile. Adica multe produse de Black Friday au preturi mai mari decat atunci cand nu era Black Friday.

Stiti televizorul ala care in tot restul anului a fost 999 lei, iar de Black Friday a ajuns sa coste 1999 lei, iar mai apoi este redus la 999 lei? Cam asa sta treaba in 29% dintre produsele de BF.

Această practică, de a creşte sau de a menţine artificial preţul de referinţă în cadrul promoţiilor (exemplu Black Friday), creează consumatorilor impresia că beneficiază de o reducere mai mare decât este în realitate. De fapt, consumatorii plătesc un preţ apropiat celui din afara campaniei, ceea ce poate constitui o încălcare a legislaţiei în domeniu. Preţurile practicate de comercianţii online cu ocazia campaniei Black Friday sunt comparabile cu cele din cadrul altor campanii. Ca urmare, Black Friday se individualizează mai degrabă ca o campanie de volum, decât de reducere a preţurilor.” a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Nu spun ca nu sunt si oferte bune de BF, sunt. Dar sunt putine si trebuie sa la urmaresti. Eu am cumparat un aspirator Rowenta cu 535 lei, care in mod normal costa 1100 lei. Sau televizor cu Android de la Philips redus cu cateva sute de lei, mi se pare ca modelul ACESTA. Parca era 999 lei de BF, un pret bun zic eu.