Philips a lansat in Romania televizorul 7303 – Ambilight si 4K

Philips a lansat in Romania un nou televizor. Este vorba de modelul 7303 ce dispune de tehnologie Ambilight si rezolutie 4K. Este un model accesibil ce vine la pachet cu functii premium si ruleaza inclusiv Android TV.

Televizorul are 43 sau 65 de inch in functie de varianta pe care o preferi. Are telecomanda cu microfon si tastatura pentru a putea folosi mai usor sistemul Android TV si functiile vocale.



Iluminarea Ambilight este pe 3 laturi si este un moft la prima vedere, insa vei vrea ca toate televizoarele sa iti ofere aceasta functie dupa ce o incerci prima data. Si din cate tin eu minte de la alte modele, poti sincroniza Ambilight-ul cu becurile Philips Hue.

Are procesor puternic quad core, HDR pentru imagini clare, suporta Netflix, screen mirroring, 16GB memorie. Din pacate nu am vazut si pretul in comunicatul de presa.